Bundestagswahl 2025: Das fordern die Horber Firmen von der Politik

1 Die Bürokratie empfinden viele Unternehmen als wahnsinnigen Zeitaufwand. Daran und an weiteren Punkten solle sich mit einer neuen Regierung etwas ändern, fordern die Horber Firmen. Foto: Pixabay/jacqueline macou

Bürokratie, Energiepreise, Wirtschaftlichkeit – das sind nur einige Punkte, die bei Firmen zu Sorgenfalten führen. Die Hoffnung liegt nun auf der bevorstehenden Bundestagswahl. Die Firmen rund um Horb haben eine klare Vorstellung, was sich dann ändern muss.









Wirtschaft – ein Thema, das den aktuellen Bundestags-Wahlkampf prägt. Und was prägt die Wirtschaft in unserer Region mehr als die lokalen Firmen. Unsere Redaktion erkundigte sich in unterschiedlichen Branchen nach der aktuellen Wirtschaftslage und was sie von einer neuen Regierung fordern.