Bundestagswahl 2025 Bürokratieabbau und starke Wirtschaft – Thomas Bareiß hat klare Ziele

Zum sechsten Mal will Thomas Bareiß am 23. Februar für die CDU in den Deutschen Bundestag gewählt werden. Im Wahlkampf versucht er, das Thema Wirtschaft in den Vordergrund zu rücken – und am Ende läuft es doch wieder auf Migration hinaus.