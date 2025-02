Zwischen Tübingen und Hechingen Auto kommt auf B27 in Gegenverkehr – und stößt mit Lastwagen zusammen

Ein Autofahrer geriet am Mittwochmorgen auf der B 27 bei Tübingen in Fahrtrichtung Hechingen in den Gegenverkehr. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.