Bundestagswahl 2025: Briefwahl, Wahlhelfer, Wahllokale – So ist der Stand in Hechingen

Briefwahl, Wahlhelfer, Wahllokale – So ist der Stand in Hechingen

1 Die Bundestagswahl findet am 23. Februar statt. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/Ingo Bartussek

Die Kandidaten stehen fest, die Wahlzettel sind gedruckt: Die Vorbereitungen auf die Bundestagswahl am 23. Februar sind auf der Zielgeraden. Fragen und Antworten zur Wahlhandlung in Hechingen.









Es ist nicht mehr lange hin; in zwei Wochen wird am Sonntag, 23. Februar, der 21. Deutsche Bundestag gewählt. Nach dem Ampel-Bruch Mitte November blieb und bleibt für die Kommunen und Kreiswahlleitung eine verkürzte Vorbereitungszeit. Ein Überblick über den Stand der Dinge in Hechingen, das dem Wahlkreis 290 Tübingen-Hechingen angehört.