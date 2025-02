1 Die AfD holte in Grosselfingen bei der Bundestagswahl 35,5 Prozent der Zweitstimmen. Foto: Zerbor - stock.adobe.com/Boris Zerwann

Unsere Leserin Kristina Stalder kommentiert in einem Leserbrief das Wahlergebnis der AfD in Grosselfingen.









Link kopiert



Mehr als jeder Dritte hat in Grosselfingen eine „in Teilen gesichert rechtsextremistische Partei“ gewählt. So etwas wie am Sonntag ist in Deutschland vor fast hundert Jahren geschehen: Ende der 1920er-Jahre gab es schon einmal die Entwicklung, dass die rechtsextremen Parteien immer mehr Zulauf bekamen und der Schrecken erst mit Kriegsende 1945 sein Ende fand.