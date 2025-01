Bundestagswahl 2025: Alles rund um die Briefwahl in Triberg

1 Ursprungstermin der Bundestagswahl war der 28. September. Nach der Vertrauensfrage im Dezember wurde sie auf den 23. Februar vorverlegt. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Die Vorbereitungen auf die Bundestagswahl sind im vollen Gange. Das Beantragen der Briefwahl ist mittlerweile möglich. Alles, was man zur Briefwahl in Triberg wissen muss, hat die Hauptamtsleiterin Barbara Duffner zusammengefasst.









In weniger als einem Monat ist es soweit – die Bundestagswahl findet statt. Am Sonntag, 23. Februar, wird die Sitzverteilung der gewählten Parteien im Bundestag bestimmt. Wer an dem Tag seine Stimme nicht vor Ort in die Wahlurne werfen kann oder möchte, der kann auch vorab per Brief wählen.