Auf den Jubel über den Wahlkreissieg folgt mancherorts Frust: Etliche Wahlkreise verlieren ihren Vertreter in Berlin. Im Kreis Rottweil sorgt die AfD dagegen für einen Doppelschlag.

Früher war klar: Wer seinen Wahlkreis gewinnt, der zieht in den Bundestag ein. Gemäß neuem Wahlrecht ist das nicht mehr so. Sie erhalten nur noch ein Mandat, wenn ihre Partei entsprechend auf genügend Zweitstimmen kommt.

Nach einer spannenden Wahlnacht steht nun fest: Für Maria-Lena Weiss hat es gereicht. Sie hat im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen für die CDU 34,4 Prozent der Zweitstimmen und 38,9 Prozent Erststimmen geholt. Erst im Laufe der Nacht zeigte sich dann im Vergleich mit den anderen Kreisen, dass sie ihr Bundestagsmandat verteidigt hat.

Ganz im Gegensatz beispielsweise zu Christoph Naser: Der CDU-Kandidat holte im Wahlkreis Tübingen-Hechingen den Wahlsieg – für den Einzug in den Bundestag hat es jedoch nicht gereicht. Bitter: Der Wahlkreis ist damit nicht mehr in Berlin vertreten.

Jetzt zweifach vertreten

Der Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen ist das dafür gleich doppelt. Denn AfD-Kandidat Joachim Bloch zieht ebenfalls in den Bundestag ein. Er hat für die AfD 27,1 Prozent der Zweitstimmen und 27,5 Prozent der Erststimmen eingefahren – und dieses Erststimmenergebnis macht bundesweit Schlagzeilen. Die AfD hat damit im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen das beste Erststimmenergebnis der Partei in Westdeutschland geholt.

Zudem verbesserte Bloch damit das AfD-Erststimmenergebnis in seinem Wahlkreis von 2021 um 13,8 Prozentpunkte. Auf der Homepage des Deutschen Bundestags ist der Neuling neben Maria-Lena Weiss bereits aufgeführt – ein Bild muss er da noch nachreichen.

Zwei Abgeordnete also, beides übrigens Juristen, die sich im Wahlkampf große Ziele gesetzt und einiges versprochen haben. Nun geht es an die Arbeit. Übrigens: Von 1969 bis 1994 hatte der Wahlkreis mit Martin Grüner auch einen Bundestagsabgeordneten der FDP, ebenso mit Ernst Burgbacher von 1998 bis 2013, von 1976 bis 2005 war Klaus Kirscher für die SPD in Berlin – und von 1949 bis heute siegte im Wahlkreis durchgängig die CDU.