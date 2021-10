1 Der Kreiswahlausschuss stellte das offizielle Wahlergebnis fest. Kreiswahlleiter Wilfried Borho konnte zudem von Kuriositäten berichten. Foto: Eich

Die Bundestagswahl ist nun auch offiziell Geschichte. Der Kreiswahlausschuss hat das Ergebnis in der jüngsten Sitzung bestätigt. Gleichzeitig informierte der Wahlleiter über einige Kuriositäten – wie einen 100 Euro-Schein in einem Wahlbriefumschlag.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Die gute Nachricht vorneweg: Kreiswahlleiter Wilfried Borho hatte während und auch im Nachgang der Wahl keine großen Sorgenfalten. In der Kreiswahlausschuss-Sitzung betont er: "Die Wahllokale waren gut geführt, es gab keine wesentlichen Beanstandungen."

Rein formell stellten Landrat Sven Hinterseh, Wahlleiter Borho und die Ausschussmitglieder das amtliche Ergebnis fest und bestätigten damit auch, dass Thorsten Frei als Sieger hervorgeht. SPD-Kandidatin Derya Türk-Nachbaur, die den Sprung in den Bundestag ebenfalls geschafft hatte, wird derweil über die Landeswahlleitung bestätigt.

Wahlbeteiligung unter Landes- und Bundesdurchschnitt

Von den 162 800 Wahlberechtigten hätten knapp 40 000 keine Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung liegt im Wahlkreis somit bei 75,5 Prozent und damit leicht unter dem Landes- und Bundesdurchschnitt.

Auffällig: Bei den Wahlbezirken hatte es eine starke Verschiebung in Richtung der Briefwahlbezirke gegeben – 64 der insgesamt 240 Wahlbezirke seien für die Briefwahl bereitgehalten worden. "Da gab es starke Verschiebungen, das hängt mit Corona zusammen, ist aber auch im Zeichen der Zeit", erklärt Borho. Wichtig sei aber, dass in den Präsenz-Wahlbezirken auch noch genügend Wähler seien, "sonst wird es mit der Geheimhaltung der Wahl kritisch, weil Rückschlusse auf die Stimmen gezogen werden können", so der Kreiswahlleiter.

VS beim Auszählen Schlusslicht

Unterschiede gab es zudem bei der Auszählgeschwindigkeit: Während Gütenbach bereits um 19.11 Uhr Vollzug melden konnte, lagen in Villingen-Schwenningen aufgrund von Schwierigkeiten mit einem Briefwahlbezirk die Ergebnisse erst um 23.35 Uhr vor. Hier habe es Diskrepanzen gegeben, weswegen neu ausgezählt werden musste. Borho: "Die Qualität hat aber nicht gelitten."

Erfreulich war für ihn, dass es lediglich 1,1 Prozent ungültige Stimmen (1370 an der Zahl) gegeben habe. Die Gründe seien unterschiedlich: Manche hätten den Stimmzettel durchgestrichen (Borho: "das dürfte ein Ausdruck dafür sein, wie man zur Wahl steht"), andere hätten zu viele Zweitstimmen vergeben, bei der Briefwahl den Wahlschein vergessen oder diesen nicht unterschrieben.

Fehldrucke treten in Bad Dürrheim auf

Und dann gab es mehrere Kuriositäten, mit denen sich der Kreiswahlleiter beschäftigen musste. In Bad Dürrheim kam es dabei zu Fehldrucken. So sei auf dem Stimmzettel der Druck doppelt sichtbar gewesen, teilweise jedoch in Spiegelschrift. Man habe daraufhin im Wahllokal sämtliche Blanko-Stimmzettel durchgeschaut, einzelne Fehldrucke rausgezogen und die Druckerei informiert. Es seien genügend Stimmzettel vorhanden gewesen, weswegen die Fehldrucke ausgetauscht werden konnten.

Zum Schmunzeln brachte die Verantwortlichen ein spezieller Briefwahl-Fall. So habe sich im Wahlbriefumschlag mit dem Wahlschein zusammen ein 100-Euro-Schein befunden. Anhang des Wahlscheins habe man herausfinden können, dass eine ältere Frau das Geld dazugelegt hatte, "sie wollte wohl was Gutes tun", erzählt Borho lachend. Man habe ihr das Geld zurückgeben können. Die Stimme war indes nicht ungültig – weil der geschlossene Stimmzettelumschlag getrennt vom Geld im Wahlbriefumschlag lag.