1 Fleißig ausgezählt wird ab 18 Uhr in den Wahllokalen in Villingen-Schwenningen. Foto: Eich

CDU-Kandidat Thorsten Frei sichert sich nicht nur im Wahlkreis den Sieg, sondern dominiert auch in Villingen-Schwenningen. Während er bei den Erststimmen überall die Nase vorn hat, liefern sich CDU und SPD bei den Zweitstimmen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.















Villingen-Schwenningen. Das Erststimmen-Ergebnis in Villingen-Schwenningen ist nahezu ein Spiegelbild des Resultats im gesamten Wahlkreis 286. Im Oberzentrum sammelte CDU-Kandidat Thorsten Frei mit 31,2 Prozent die meisten Stimmen und setzte sich teils knapp, in anderen Wahlbezirken jedoch sehr deutlich gegen SPD-Kandidatin Derya Türk-Nachbaur, die insgesamt 19,4 Prozent holte, durch. Die drittmeisten Stimmen holte FDP-Kandidat Marcel Klinge (15,1 Prozent), gefolgt von Thomas Bleile. Der Grünen-Kandidat blieb mit 13,1 Prozent knapp vor Martin Rothweiler von der AfD (12,4 Prozent). Für eine Überraschung konnte Marie Hermann (3,6 Prozent) sorgen, die sich für ihre Partei "Die Basis" mehr Stimmen als Heinrich Alexandra Hermann für die "Die Linke" (2,8 Prozent) sicherte.

Herzogenweiler ist CDU-Land

Im Stadtbezirk Villingen hatte Thorsten Frei sein stärkstes Wahlergebnis mit 40,3 Prozent im Kurgebiet, in Schwenningen auf Rinelen mit 29,8 Prozent. Als absolute CDU-Hochburg entpuppte sich Herzogenweiler, wo Frei mehr als die Hälfte der Wählerstimmen bekam (52,1 Prozent). Aber auch in den anderen Ortschaften sicherte sich der Bundestagsabgeordnete deutliche Mehrheiten.

SPD-Kandidatin Derya Türk-Nachbaur kam in Villingen in der Südstadt auf ihr bestes Ergebnis mit 21,9 Prozent, in Schwenningen erreichte sie auf Rinelen gar 25,4 Prozent. Ihren Bestwert in den Stadtbezirken erzielte sie in Marbach mit 19,6 Prozent.

Duell bei Zweitstimmen

Deutlich enger ging es bei den Zweitstimmen zu. Hier lieferten sich die Christ- und Sozialdemokraten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die CDU sicherte sich mit 24,3 Prozent die Mehrheit, gefolgt von SPD (21,8 Prozent), FDP (15,9), Grüne (13,8), AfD (12,3) und Die Linke (3,1).

Bei der Abgabe der Zweitstimme per Briefwahl ergab die Auszählung am späten Abend allerdings ein anderes Bild. Hier tauschten FDP und Grüne plötzlich die Positionen. Zwar lagen CDU (26,0 Prozent) und SPD (22,2 Prozent) auch hier an der Spitze, die Grünen holten jedoch mit 17,8 Prozent mehr Briefwahlstimmen als die FDP (16,1 Prozent). Im Vergleich zu dem Ergebnis aus den Wahllokalen, fiel die AfD in Sachen Briefwahl deutlich ab. Nur 6,9 Prozent der Zweitstimmen und 7,0 Prozent der Erststimmen gingen im Vorfeld des Wahlsonntags an die Alternative für Deutschland.

Wahlbeteiligung

Insgesamt lag die Wahlbeteiligung in Villingen-Schwenningen bei 72,3 Prozent. Demnach nutzten von 55 793 Bürgern 40 321 ihr Wahlrecht.