1 Recht unterschiedlich haben die Bürger am Sonntag im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen abgestimmt. Foto: Maier

Die Bürger im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen haben abgestimmt. Sieger ist die CDU, fast jeder dritte Wähler hat seine Erststimme Thomas Bareiß gegeben. Doch wie die Menschen in den einzelnen Gemeinden gewählt haben, ist recht unterschiedlich.















Link kopiert

Zollernalbkreis - Die höchste Wahlbeteiligung hat Weilen unter den Rinnen zu verzeichnen. 86,1 Prozent der Wahlberechtigten haben dort ihr Kreuz auf dem Stimmzettel gemacht. Auf Platz zwei folgt Ratshausen mit einer Wahlbeteiligung von 85,7 Prozent. Schlusslicht ist Albstadt, wo nur 70,3 Prozent der Bürger von ihrem Stimmrecht Gebrauch machten.

Mit 42,7 Prozent der Erst- und 41,8 Prozent der Zweitstimmen ist die CDU mit ihrem Kandidaten Thomas Bareiß der klare Wahlsieger in Weilen unter den Rinnen. 2017 bekam Bareiß dort 40,8 Prozent. Am wenigsten Zuspruch hat er in Hausen am Tann erhalten: 16,9 Prozent gaben ihm dort ihre Erststimme, 19,8 Prozent gaben der CDU ihre Zweitstimme. 2017 hatte sie in der Gemeinde noch 37,4 Prozent geholt. Für das Direktmandat Bareiß’ im Wahlkreis hat es trotzdem gereicht.

Für die SPD, für die Robin Mesarosch ins Rennen ging, haben in Balingen mit 20,9 Prozent Erst- und 22,7 Prozent Zweitstimmen die Bürger gewählt und der Partei das beste Ergebnis im Wahlkreis beschert. Zum Vergleich: 2017 stimmten 17,2 Prozent der Wähler in der Kreisstadt für die Sozialdemokraten. Weniger gute Ergebnisse gab es für Mesarosch in Nusplingen mit 10,5 und in Ratshausen mit 10,2 Prozent der Erststimmen.

Johannes Kretschmann von den Grünen konnte mit 21,7 Prozent Erststimmenanteil am meisten Bürger in Hausen am Tann überzeugen. 16,8 Prozent Zweitstimmen erhielt seine Partei in der knapp 500-Einwohner-Gemeinde. 2017 hatten die Grünen dort nur 11,3 Prozent geholt. Alles andere als ein Grünen-Zentrum ist Zimmern unter der Burg. Das nüchterne Fazit für die Ökopartei: 5,1 der Erst- und drei Prozent der Zweitstimmen. Bei der vorigen Wahl gab es dort immerhin noch 9,7 Prozent.

Dafür gaben die Zimmerner mit 27,3 Prozent die meisten Stimmen für den FDP-Kandidaten Stephan Link ab. Die meisten Zweitstimmen – 24,2 Prozent – erhielt seine Partei in Dautmergen. Eine ordentliche Steigerung gegenüber 16,4 Prozent bei der Bundestagswahl 2017. Die wenigsten Stimmen erhielten die Freien Demokraten in Weilen unter den Rinnen mit 16 Prozent, knapp hinter Straßberg mit 16,6 Prozent.

Doch selbst von solchen Ergebnissen kann Marco Hausner von den Linken nur träumen. Sein bestes Resultat erzielte er in Albstadt, wo 2,54 Prozent der Wähler ihm ihre Erststimme gaben. Drei Prozent Zweitstimmen gab es für die Linke in Bitz und in Zimmern unter der Burg.

20,5 Prozent Erststimmen konnte Nicolas Gregg von der AfD in Hausen am Tann für sich verbuchen. 18,2 Prozent der Zweitstimmen gab es für die Rechtspartei in Dormettingen, fast dreimal so viel wie bei der vergangenen Bundestagswahl. Am wenigsten Zweitstimmen erhielt die AfD in Hausen am Tann mit neun Prozent.