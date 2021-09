1 Zaghaftes Lächeln statt Jubelpose: Maria-Lena Weiss von der CDU hat das Direktmandat verteidigt – muss aber deutliche Verluste hinnehmen. Foto: Krauss

Die CDU bleibt mit 31,5 Prozent der Erst- und 27,6 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft im Wahlkreis – von einem Ergebnis wie 2013, als die Christdemokraten noch mehr als 50 Prozent holten, ist das meilenweit entfernt. Wahlgewinner ist die FDP. Die Grünen landen abgeschlagen auf Platz fünf hinter der AfD.















Link kopiert

Kreis Rottweil- Wir haben die Kandidaten am Wahlabend nach ihrer Stimmungslage befragt.

Alles zur Bundestagswahl sowie detaillierte Ergebnis-Statistiken für die Kommunen und Wahlbezirke finden Sie auf unserer Themenseite

Maria-Lena Weiss, CDU

"Ich bin sehr glücklich, dass ich den Einzug geschafft habe. Ein schönes Zeichen ist auch, dass die Erststimmen noch über den Zweitstimmen liegen. Meine Erwartungen sind erfüllt, nicht zuletzt bin ich ja als neues Gesicht ins Rennen gegangen. Insgesamt war es ein schwieriger Wahlkampf, der Bundestrend hat sich da natürlich auch niedergeschlagen. Jetzt will ich Volker Kauders Arbeit gut fortführen. Ich gehe hochmotiviert nach Berlin und will es gerne anpacken!"

Mirko Witkowski, SPD

"Ich freue mich und bin auch stolz, dass wir in Schramberg und seinem Umland ein so starkes Ergebnis für die SPD erreicht haben. Mit Olaf Scholz hatten wir den richtigen Kanzlerkandidaten, sachlich und erfahren. Ich bin dankbar, dass mir die SPD die Möglichkeit zur Kandidatur gegeben hat. Den Wählerinnen und Wählern bin ich dankbar für das Vertrauen. Auf diesem Ergebnis lässt sich aufbauen, es ist Ansporn für mich, engagiert weiterzumachen. Es war das erste Mal, dass ich als Kandidat in den Wahlkampf gezogen bin, sonst habe ich die Wahlkämpfe aus der zweiten Reihe mitgemacht. Ich durfte viele neue Menschen und andere Sichtweisen kennenlernen".

Annette Reif, Grüne

"Mit dem Ergebnis bin ich natürlich überhaupt nicht zufrieden. Ich habe einen guten Wahlkampf gemacht und kann mir da, glaube ich, nichts vorwerfen. Aber es zeigt sich, dass das Klimathema im Wahlkreis noch nicht angekommen ist – ebenso wie die Tatsache, dass wir auch für andere Themen stehen. Dennoch hat der Wahlkampf Spaß gemacht. Es war ein Privileg für mich, dass ich als Kandidatin ins Rennen gehen durfte. Leider hat es nicht gereicht. Maria-Lena Weiss gratuliere ich und wünsche ihr viel Erfolg."

Andreas Anton, FDP

"Die Stimmung ist bei mir sehr gut. Ich freue mich nicht nur über das gute Ergebnis bundesweit, sondern besonders auch über das Wahlkreis-Ergebnis. Insgesamt liegt die FDP damit weit über dem von uns Erhofften. Das ist toll."

Joachim Bloch, AfD

"Meine Stimmungslage könnte besser sein. Ich hätte mir mehr erhofft vom Ergebnis. Viele haben wohl CDU gewählt, weil man es immer so macht. Die AfD hat aber auch unter erschwerten Umständen agiert – mehr war da wohl nicht machbar. Ich hätte mir gewünscht, dass die Menschen mehr nach Persönlichkeit wählen und nicht nach der Partei."

Aynur Karlikli, Die Linke"Ich bin definitiv nicht zufrieden – auch bundesweit gesehen, denn die Erwartungen der Partei lagen bei acht Prozent. Aber immerhin haben wir die Fünf-Prozent-Hürde geschafft. Der Wahlkampf in dem Gebiet hat mir dank der klasse Menschen und trotz des Ergebnisses sehr viel Freude bereitet und war eine Bereicherung."