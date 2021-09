4 Innenminister Strobl im angeregten Gespräch mit den Epfendorfer Bürgern Foto: Kopf

Dass durchaus hoher Besuch in Epfendorf erwartet wird, ist am Donnerstagmittag zu spüren. Schon eine Viertelstunde vor dem geplanten Treffpunkt ist einiges los am Café "Heimatliebe" in der Epfendorfer Ortsmitte. Zahlreiche Bürger sind vor Ort, gut 30 werden es am Ende sein. Epfendorfs Bürgermeister Mark Prielipp trudelt genauso wie einige Gemeinderäte ein und auch ein Team vom Südwestrundfunk ist gekommen.

Epfendorf - Gegen 15.10 Uhr erscheint Baden-Württembergs Innenminister dann gut gelaunt am Café. Im Schlepptau hat er zwei seiner Sicherheitsleute, die immer alles im Blick haben. Thomas Strobl begrüßt die Bürger und kommt mit manchen auch kurz ins Gespräch. Schon bevor er am Tisch mit Weiss, Prielipp und Co. Platz nimmt, sagt er. "Bei euch ist es schön, mir gefällt es hier in Epfendorf".

Zuvor hat er dem SWR-Team noch ein ausführliches Interview gegeben, das am Donnerstag um 19.30 bei "SWR Aktuell" ausgestrahlt wird.

Es wird viel gelacht, die Stimmung ist gut, und der Innenministert plaudert aus dem Nähkästchen, als er auf seine Heimat Heilbronn angesprochen wird. "Wenn Sie nur eines aus dem Mittag mitnehmen, dann merken Sie sich auf jeden Fall, dass Heilbronn die größte Rotweinregion Deutschlands ist".

Vorher noch bei Laschet

Bei einem Kaffee werden aber auch ernsthaftere Themen besprochen. Strobl informiert sich, was in der Gemeinde so los ist, welche Vorhaben umgesetzt wurden. Bürgermeister Mark Prielipp meint. "Es ist super, dass wir unsere kleine Gemeinde mal vorstellen können. Wir haben ja unter anderem das Café Heimatliebe mit ›Leader-Mitteln‹ (einem Förderprogramm der Europäischen Union) finanziert. Nun sieht Herr Strobl, was wir daraus gemacht haben". Der stellvertretende Bürgermeister Uwe Mei ergänzt im Gespräch. "Es ist eine absolute Bereicherung für Epfendorf".

Strobl und Maria-Lena Weiss waren am Morgen schon in Villingen beim Termin von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf der Bühne. Der eng getaktete Zeitplan geht vor allem für Weiss noch weiter. Sie hat noch weitere Termine in Bösingen und Rottweil, nimmt sich aber ebenfalls noch die Zeit, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Bürgermeister voller Lob

Mark Prielipp zeigt sich mit dem Verlauf des Nachmittags sehr zufrieden. "Diese Veranstaltung hat mich für die Gemeinde Epfendorf sehr gefreut. Im Wahlkampf gibt es ja immer mal überraschende Besuche. Es ist schön zu sehen, dass Maria-Lena Weiss hier so viel Engagement zeigt".

Und wer weiß, vielleicht darf die Gemeinde den Innenminister und seine CDU-Kollgen bald wieder in Epfendorf begrüßen. Im launigen Gespräch entwickelte sich die Idee, die nächste Klausur-Tagung in der Gegend abzuhalten. Die zehn Stationen des Besinnungswegs in Epfendorf und ein Besuch des Rottweiler Testturms wären interessante Ziele, da sind sich Strobl, Weiss und selbstverständlich auch die Epfendorfer einig.