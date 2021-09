1 Er kennt seine Chance und fiebert mit: Michael König (hinten links) verfolgt die Wahlnachrichten. Foto: Lück

So mancher von uns würde sich in der Hintern beißen. Als frisch gewählter Bundestagsabgeordneter hätte er am Montagfrüh in Berlin sein können. Doch wegen eines Fehlers der eigenen Parteifreunde heißt es daheim bleiben in Horb. Das ist Michael König, Direktkandidat der FDP, passiert.















Horb - Unter den Direktkandidaten bundesweit landete König bei den Zweitstimmen bei der FDP bundesweit auf dem dritten Platz! Doch jetzt heißt es: Statt dem "Abenteuer" Ampel, Bundestag und Berlin politisch nur Gemeinderat und Hohenberghalle für den 28-Jährigen. Doch der Unternehmer bleibt gelassen, denn in seiner Firma warten genügend Aufgaben.

Michael König sagt: "Eigentlich hätte ich die Chance gehabt, in der Landesliste auf Platz 15 zu landen. 16 FDP-Kandidaten aus Baden-Württemberg sind in den Bundestag gekommen. Der Flieger war auch schon gebucht. Aber es kommt, wie es kommen soll. Ich bin froh über die vielen Stimmen, die ich bekommen habe. Jetzt schaue ich erst mal nach vorne. Ich muss jetzt in unserem Betrieb anpacken und konzentriere mich darauf!"

Er betont: "Ich bin froh, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte. Was im Vorfeld war, interessiert mich nicht."

Ein echter Unternehmer

Ein echter Unternehmer. Ein 28-jähriger junger Mann mit Coolness und Charakter nach dem größten Pech. Denn: Obwohl König für die FDP mit seinem Wahlkreis 280 unter den Top-5 seiner Partei in Baden-Württemberg liegt, landet er nicht im Bundestag. Und das hat er seiner Partei zu verdanken.

Auslöser war der Rückzug Timm Kerns Anfang Januar 2019 vom Kreisvorsitz der FDP. Interimsweise wurde der Kreisverband erst von Ernst Wolff bis zum Sommer letzten Jahres geführt, danach übernahm der Bundestagskandidat von 2017, Lutz Hermann, das Ruder. Bis dann im Dezember Stefan Lazar (bekannt vom Mini-Rock) übernahm.

Das große Problem: Am 28. September 2020 mussten die Delegierten des FDP-Bezirks Nordschwarzwald ihren Bundestagskandidaten für die Landesliste wählen.

Problem nur: Der Kreisverband Freudenstadt hatte keine Delegierten nach Pforzheim geschickt. Das Ergebnis: Im ersten Wahlgang stimmten die anwesenden Delegierten mit 16 Stimmen für Michael König. Und 16 Stimmen bekam Rainer Semet.

Im zweiten Wahlgang konnte der 63-jährige Semet mit 18 Stimmen die Mehrheit holen.

Er bleibt "ganz gelassen"

König bekam 15 und kam auf Platz 18 der Landesliste. Klar ist, so war es auf der FDP-Wahlparty in Sven Bachs Kochstudio am Wahlsonntag Gesprächsthema: Wenn der FDP-Kreisvorstand in Freudenstadt die Delegierten für Pforzheim nominiert hätte, wäre König auf Platz 15 gelandet. Und damit jetzt statt Semet im Bundestag.

Beißt man da sich nicht in den Hintern? Michael König: "Ich bin da ganz gelassen und lasse die Vergangenheit Vergangenheit sein. Ich werde jetzt in unserem Betrieb weiterarbeiten – wie haben neue Erweiterungspläne. Da habe ich genug zu tun!"

Bundestag reizt weiterhin

Gibt es noch mal einen Anlauf für den Bundestag? König: "Mich reizt der Bundestag schon. Ich schaue jetzt erst mal, was in vier Jahren ist." Vorher sind ja auch Landtagswahlen. Wäre das nicht eine Chance? König: "Timm Kern ist der beste Landtagskandidat, den wir haben. Mich reizt der Bundestag mehr."

Okay. Fast mitten in der großen Macht. Verleiht das König mehr Gewicht im Horber Gemeinderat? König: "Das sehe ich nicht so. Ich habe mich immer als Gleicher unter Gleichen gesehen –­ und das bleibt auch so!"

Doch wie ärgerlich ist die Panne mit den FDP-Delegierten? Stefan Lazar, FDP-Kreischef sagt: "Da möchte ich niemandem die Schuld zusprechen. Die Aufstellung von Delegierten ist viel Arbeit, sehr bürokratisch und mit super viel Formalitäten verbunden. Da haben es die großen Parteien mit ihren Büros leichter. Das da etwas – gerade in einer Übergangsphase – nicht ganz ruckfrei läuft, ist dem Ehrenamt geschuldet."

Es gibt Perspektiven

Doch es gibt Hoffnung für die Kreis-FDP. Sebastian Lazar berichtet: "Wir haben in den vergangenen Monaten 20 Prozent an Mitgliedern gewonnen. Davon sind die meisten unter 30 Jahre alt. Das zeigt auch, wie richtig es war, mit Michael König auf einen jungen Kandidaten zu setzen, der so stark in der Region punkten konnte!"