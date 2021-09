1 Marie Herrmann von der Basis sieht Rückenwind für die Arbeit der Partei. Foto: Feist

Überwältigt vom Erfolg der Basisdemokratischen Partei für den Schwarzwald-Baar-Kreis äußerte sich die Kandidatin Marie Herrmann.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Gemeinsam mit Anhängern verfolgte sie am Sonntagabend im Gasthaus Auerhahn die Hochrechnungen im Fernsehen und freute sich über den Ausgang der Wahlen sowohl auf Kreis- als auch auf Bundesebene. "Das ist ein totaler Erfolg als Neuling", kommentierte sie die ersten Ergebnisse, als sie bei mehr als vier Prozent bei den Erststimmen lag. Es sei toll, dass so viele Wähler ihr und der Partei das Vertrauen geschenkt hätten. Habe sich der Kreisverband der Basis doch erst in diesem Jahr gegründet. Dies gebe Rückenwind für die weitere Arbeit. Nun heiße es, die Struktur weiter aufzubauen und bald auch Ortsverbände zu gründen. Und die Basis wolle Treffen für all diejenigen organisieren, die ihr Interesse gezeigt hätten.