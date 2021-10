Wahlverhalten in Ost und West

1 Die Stärke der AfD in Ostdeutschland – Krise der Demokratie oder Protest der nicht Repräsentierten? Foto: dpa/Robert Michael

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Seit mehr als 30 Jahren ist das Land eine Einheit, doch weder die Ampelkoalition noch Jamaika vertritt flächendeckend die Stimmenmehrheit. Das liegt gilt besonders für die ostdeutschen Länder. Deutschland ist politisch gespalten.















Link kopiert

Stuttgart - Den Zustand der deutschen Einheit erfasst man am einfachsten mit Landkarten. Dabei ist es im Grunde egal, ob man Einkommen, den Ausländeranteil, das Durchschnittsalter, die Betreuungsquoten für Kleinkinder oder den Anteil der gegen das Coronavirus Geimpften betrachtet – in diesen und vielen anderen Fällen heben sich die ostdeutschen Bundesländer vom Gebiet der alten Bundesrepublik ab, mal im Guten und mal im Schlechten. Deutschland ist in vielerlei Hinsicht noch nicht zusammengewachsen.