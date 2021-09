1 Geschafft! Von Listenplatz 19 aus zieht Derya Türk-Nachbaur nun ins Gremium in Berlin ein. Foto: Türk-Nachbaur

Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat nach über 20 Jahren nun wieder eine SPD-Abgeordnete in Berlin. Derya Türk-Nachbaur hat es geschafft.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Bis nach 23 Uhr wurde im Café am Riettor in Villingen gefeiert – es gab auch vor Bekanntwerden ihres Einzugs ins Parlament schon kräftig etwas zu feiern, hatten die Sozialdemokraten doch in der Region kräftig zugelegt seit der letzten Bundestagswahl 2017.

Doch irgendwann war Feierabend. "Ich bin tatsächlich irgendwann ins Bett ohne zu wissen, ob ich nun heute Morgen in die Schule zur Arbeit muss, oder ob ich nach Berlin fahre", erzählte die frischgebackene Abgeordnete am frühen Montagmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion. Noch ehe sie dann aber online beim Bundeswahlleiter nachschauen konnte, zeigte ploppte es in der Whats-App-Gruppe der SPD-Bundestagskandidaten im Land auf: "Ich bin drin!"

Alles zur Bundestagswahl sowie detaillierte Ergebnis-Statistiken für die Kommunen und Wahlbezirke finden Sie auf unserer Themenseite

Derya Türk-Nachbaur kann es noch immer nicht fassen, dabei "habe ich es jetzt Schwarz auf Weiß, ich habe hundertprozentige Sicherheit". Und ihr Ergebnis sei, das freut die überzeugte Sozialdemokratin nicht minder, noch gar nicht mal so knapp, "es sind noch etliche nach mir drin".

Auf Listenplatz 19 rangierte Türk-Nachbaur auf der Landesliste – bis Nummer 22 wurden am Montagmorgen die Kandidaten, die den Einzug ins Bundesparlament geschafft hatten, aufgelistet.

"Es ist so der Hammer, so cool", sprudelte es aus der Bad Dürrheimerin und vierfachen Mutter völlig begeistert heraus, "ich habe die Sozialdemokratische Partei unserer Region nach über 20 Jahren in Berlin zu vertreten".

Nun werden erst einmal die Koffer gepackt – noch am Montag reist die 48-Jährige nach Berlin. "Morgen früh um 9 ist die erste Fraktionssitzung" – und Derya Türk-Nachbaur fiebert ihr jetzt schon entgegen, während in dem Einfamilienhaus in Bad Dürrheim nach einer kurzen Nacht die Telefone heißklingeln und die Schar der Gratulanten auf sie einstürmt.