1 Bürgermeister Christian Ruf, der Leiter des städtischen Wahlamts Hermann Leins und Mitarbeiterin Alisa Forn (von links) weisen auf die Möglichkeit zur Briefwahl hin. Foto: Hermann

Der Termin rückt näher: Am 26. September ist Bundestagswahl. Alle wichtigen Informationen hat das Wahlamt der Stadt Rottweil zusammengestellt. Wichtig für die Bürger: Beim Zuschnitt der Wahlbezirke ergeben sich Änderungen.

Rottweil - Grundsätzlich gilt: Es sind zwei Stimmen zu vergaben. Mit der Erststimme wählt man den Direktkandidaten des Wahlkreises. Der Kandidat, der in einem Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, zieht direkt in den Bundestag ein. Mit der Zweitstimme wählt man die Kandidaten der Landeslisten der Parteien. Die Zweitstimme ist entscheidend für die Sitzverteilung der Parteien im Parlament.

Bereits über 5500 Briefwahlunterlagen beantragt

Diesmal sind in der Stadt Rottweil und den Ortsteilen mehr als 17.500 Wahlberechtigte dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Schon jetzt haben bereits über 5500 Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen beantragt. Das sind schon jetzt 1500 mehr als bei der Bundestagswahl 2017 insgesamt. Bei der Landtagswahl, die ebenfalls schon unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat, waren es am Ende rund 6500 Briefwahlanträge. Auch bei der Bundestagswahl wird im Wahlamt daher wieder mit mindestens 6000 Briefwahlanträgen gerechnet.

Die in das Wählerverzeichnis der Stadt Rottweil eingetragenen Wahlberechtigten haben bis spätestens 5. September einen Wahlbenachrichtigungsbrief erhalten. Falls dies nicht der Fall ist sollte man sich beim Wahlamt erkundigen, ob man ins Verzeichnis eingetragen ist.

Neuerungen gibt es bei den Wahllokalen in Rottweil: Bereits bei der Landtagswahl waren wegen Corona die Zahl der Urnenwahlbezirke im Stadtgebiet von 26 auf 18 reduziert und im Gegenzug die Anzahl der Briefwahlbezirke von vier auf acht erhöht worden. Diese Aufteilung wurde so belassen.

Die Änderungen

Allerdings ergaben sich bei drei Wahlbezirken Änderungen des Wahllokals:

Das Wahllokal im Kindergarten "Am Birkenweg" kann nicht mehr genutzt werden, da eine Durchführung dort gemäß der Corona-Verordnung nicht möglich ist. Das Wahllokal des Wahlbezirks 010-03 befindet sich nun in der Bildungsakademie, Steinhauserstraße 18.

Aufgrund der Bauarbeiten am Droste-Hülshoff-Gymnasium wurde das Wahllokal des Wahlbezirks 010-13 in das Albertus-Magnus-Gymnasium, Bismarckstraße 2 verlegt.

Das Wahllokal in Göllsdorf wurde vom Rathaus in die Mehrzweckhalle, Jungbrunnenstraße 53, verlegt, da dort mehr Platz vorhanden ist.

Alle Wahllokale wurden unter Corona-Gesichtspunkten auf ihre Eignung hin überprüft. Bisherige Wahllokale an Standorten mit gefährdeten Personen, wie Alten- oder Pflegeheime, wurden generell ausgeschlossen. Wichtig ist laut Stadtverwaltung, dass die Arbeitsplätze und die Wahlkabinen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern eingerichtet werden können und die Belüftungsmöglichkeit gut ist. Am Wahltag sind die Wahllokale von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Mehr als 200 Wahlhelfer

In den 26 Wahllokalen und im Alten Rathaus sind am 26. September mehr als 200 ehrenamtliche Helfer tätig. In den Wahllokalen sind sie von morgens um 7.30 Uhr bis nach 18 Uhr beschäftigt, bis die letzten Stimmen ausgezählt sind. Die Wahlhelfer im Alten Rathaus nehmen dann die Schnellmeldungen entgegen und übermitteln diese weiter an das Landratsamt.

Briefwahl erwünscht

Die Stadt Rottweil weist angesichts der Corona-Pandemie ausdrücklich auf die Möglichkeit der Briefwahl hin. Die Briefwahlunterlagen können nach der Zustellung der Wahlbenachrichtigung online oder postalisch angefordert werden. Die Briefwahlunterlagen werden dann per Post zugestellt. Der Stimmzettel kann in Ruhe zu Hause ausgefüllt und nach Stimmabgabe portofrei an die Stadtverwaltung zurückgesendet beziehungsweise der Umschlag in die städtischen Briefkästen eingeworfen werden.

Unterlagen anfordern

Briefwahlunterlagen können beim Wahlamt der Stadt Rottweil beantragt werden:

online unter www.rottweil.de oder mit dem QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung (bis 23. September, 12 Uhr)

per Post, indem man die Wahlbenachrichtigung in einem frankierten Briefumschlag an die Stadt Rottweil zurückschickt oder in einen Briefkasten der Stadtverwaltung Rottweil einwirft

per Fax an 0741/49 43 37, Wahlamt, oder

per E-Mail an wahlamt@rottweil.de unter Angaben von Namen, Wohnanschrift und Geburtsdatum.

Die Briefwahlunterlagen kann man bis Freitag, 24. September, 18 Uhr auch persönlich im Rathaus beantragen. In Ausnahmefällen ist eine Beantragung bis zum Wahltag um 15 Uhr möglich, beispielsweise bei plötzlicher Erkrankung. Das Wahlamt weist darauf hin, dass bei Briefwahl die Dauer des Postwegs zu beachten ist. Briefwahlunterlagen müssen der Stadt Rottweil bis spätestens 18 Uhr am Wahltag vorliegen.