Leichenfund bei Freudenstadt Sollte Frauenkörper im Wald verbrannt werden?

Die Identität der Frau, deren Leiche am Samstag voriger Woche bei Kniebis entdeckt wurde, ist weiterhin unklar. Nach Informationen unserer Redaktion will die Polizei in Kürze mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit gehen.