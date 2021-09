Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Die aktuellen Entwicklungen in den Wahlkreisen Calw-Freudenstadt, Rottweil-Tuttlingen, Schwarzwald-Baar, Tübingen-Hechingen sowie Zollernalb-Sigmaringen können Sie hier im Liveblog verfolgen.















Oberndorf - Nach 16 Jahren endet die Ära von Angela Merkel. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, SPD-Finanzminister Olaf Scholz und CDU-Chef Armin Laschet wollen in die Fußstapfen der ersten Kanzlerin der Bundesrepublik treten. Wer hat am Ende die Nase vorn? Welche Koalitionsoptionen eröffnen sich?

Auch in der Region werden die Ergebnisse mit Spannung erwartet. Wer zieht aus den Wahlkreisen Calw-Freudenstadt, Rottweil-Tuttlingen, Schwarzwald-Baar, Tübingen-Hechingen und Zollernalb-Sigmaringen in den 20. Bundestag ein? In unserem aktuellen Liveblog halten wir Sie über die Entwicklungen in Ihrem Wahlkreis auf dem Laufenden.

Unseren Bundesweiten Liveticker zum Wahlsonntag finden Sie unter diesem Link.

Wählen Sie links im Menü ihren Wahlkreis aus - so gelangen Sie direkt zu den für Sie wichtigen Nachrichten.