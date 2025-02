Bundestagskandidat in Rottweil: “Wir müssen wieder Vertrauen in die Politik herstellen“

Meilenstein in Deißlingen Das gibt es Neues zum Glasfaserausbau

2025 steht in Deißlingen ein wichtiger Meilenstein in Sachen Digitalisierung an: Die GlasfaserPlus startet mit dem Glasfaserausbau. Für rund 1 800 Haushalte werden in diesem Zuge Anschlüsse mit bis 1 Gigabit pro Sekunde realisiert.