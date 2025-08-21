Bundestagsabgeordnete zu Gast: Diese Projekte laufen aktuell in St. Georgen

Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur hat sich mit Bürgermeister Michael Rieger getroffen. Sie haben sich über die aktuell laufenden Projekte in St. Georgen unterhalten.

Wo derzeit Bauzäune das Stadtbild von St. Georgen prägen, ist einiges am Laufen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur verschaffte sich gemeinsam mit Bürgermeister Michael Rieger einen Eindruck von den laufenden Projekten: vom Umbau des Rathauses samt aktuellem Provisorium über den neugestalteten Marktplatz bis hin zum traditionsreichen Gemeindegebäude „Roter Löwen“.

Letzteres wurde bereits im vergangenen Jahr eröffnet – und begeistert seither auch die anfänglichen Skeptiker, heißt es in der Pressemittelung des Büros von Türk-Nachbaur. Denn was zu Beginn für ordentlich Gegenwind sorgte, sei heute ein lebendiges Modellprojekt für gelebte Teilhabe.

Bürgermeister Rieger führt diesen Wandel vor allem auf die konsequente Einbindung der Bevölkerung zurück. „Mutige Visionen und Entscheidungen zahlen sich also aus“, lobte Türk-Nachbaur das Engagement vor Ort.

Jugendliche dürfen bei der Möblierung mitentscheiden

Ein besonderer Fokus der Abgeordneten galt dem Projekt „Roter Löwen“ – einem Ort, an dem sich Alt und Jung, Alteingesessene und Zugezogene, ganz selbstverständlich begegnen. Die Jugendlichen erhielten bei der Gestaltung des Erdgeschosses eine aktive Rolle – selbst bei der Möblierung durften sie mitentscheiden.

Direkt daneben lädt eine offene Begegnungsstätte mit erschwinglichem Mittagstisch und Kaffee zum Austausch ein.

Im zweiten Obergeschoss sind soziale Angebote des Landkreises und der Stadt eingezogen, etwa die Wirkstatt – eine Drehscheibe für Unterstützung, Beratung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Dass junge Menschen hier mitentscheiden und Seniorinnen und Senioren sich genauso willkommen fühlen – das ist praktizierte Demokratie im Alltag“, so Türk-Nachbaur. „St. Georgen zeigt: Wenn man Vertrauen in die eigene Bevölkerung hat und klare soziale Ziele verfolgt, entsteht ein echtes Haus der offenen Türen.“

Sanierung von Rathaus und Stadtmitte

Ebenso beeindruckt zeigte sich die Abgeordnete vom Beteiligungsprozess rund um die Sanierung von Rathaus und Stadtmitte, die bereits 2014 mit einem städtebaulichen Ideenwettbewerb ihren Anfang nahm.

Insgesamt investiert St. Georgen 20,5 Millionen Euro in die Sanierung des über 50 Jahre alten Rathauses – innen wie außen. Hinzu kommen weitere 10,5 Millionen Euro für die marode Tiefgarage und die Außenanlagen. Ein Kraftakt für die Kommune – doch durch Förderprogramme können rund 85 Prozent der förderfähigen Kosten gedeckt werden. Türk-Nachbaur betonte: „Das ist nicht nur eine Investition in Steine, sondern in Zusammenhalt, Zukunft und Lebensqualität.“

Abgerundet wurde der Besuch durch einen Stopp im Inklusionscafé „Café Vielfalt“, das längst zu einem offenen Treffpunkt für alle Generationen geworden ist. „Vorbildlich, wie hier Inklusion gedacht und gelebt wird“, sagte die Abgeordnete.

Ein kleines, augenzwinkerndes Detail sorgte zum Schluss für Gesprächsstoff: Die künftige Rathausfarbe steht fest. Türk-Nachbaur kommentierte mit einem Lächeln: „Rot ist immer eine gute Wahl.“

Das Fazit der SPD-Politikerin fällt eindeutig aus: „St. Georgen beweist, dass soziale Gerechtigkeit, Bürgernähe und Fortschritt keine Frage der Postleitzahl sind. Mit Herz, Haltung und einem offenen Ohr für die Menschen lässt sich auch im ländlichen Raum Zukunft gestalten.“