Bundestagsabgeordnete zu Gast: Diese Projekte laufen aktuell in St. Georgen

Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur hat sich mit Bürgermeister Michael Rieger getroffen. Sie haben sich über die aktuell laufenden Projekte in St. Georgen unterhalten.
Wo derzeit Bauzäune das Stadtbild von St. Georgen prägen, ist einiges am Laufen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur verschaffte sich gemeinsam mit Bürgermeister Michael Rieger einen Eindruck von den laufenden Projekten: vom Umbau des Rathauses samt aktuellem Provisorium über den neugestalteten Marktplatz bis hin zum traditionsreichen Gemeindegebäude „Roter Löwen“.