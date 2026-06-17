Bundestagsabgeordnete in Hornberg: Derya Türk-Nachbaur diskutiert über globale Krisen – und redet „Tacheles“

Beim Politgespräch auf dem Hornberger Schloss erläuterte SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur, warum Krisen in Pakistan oder Sudan auch hier spürbar werden.
Auf großes Interesse stieß am Montagabend ein Politgespräch mit der SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur auf dem Hornberger Schloss. Auf Einladung der Hornberger SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Heike Harter referierte Türk-Nachbaur zum Thema „Außenpolitik im Umbruch“ oder – auf den täglichen Alltag heruntergebrochen – zur Frage, was denn eine Dienstreise nach Pakistan oder Syrien mit Deutschland zu tun habe. Eine Frage also, der sich die Politikerin eigenem Bekunden nach in einer Vielzahl von Hasskommentaren in den Sozialen Medien ausgesetzt sehe.