Bundestagsabgeordnete in Hornberg: Derya Türk-Nachbaur diskutiert über globale Krisen – und redet „Tacheles“

Beim Politgespräch auf dem Hornberger Schloss erläuterte SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur, warum Krisen in Pakistan oder Sudan auch hier spürbar werden.

Auf großes Interesse stieß am Montagabend ein Politgespräch mit der SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur auf dem Hornberger Schloss. Auf Einladung der Hornberger SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Heike Harter referierte Türk-Nachbaur zum Thema „Außenpolitik im Umbruch“ oder – auf den täglichen Alltag heruntergebrochen – zur Frage, was denn eine Dienstreise nach Pakistan oder Syrien mit Deutschland zu tun habe. Eine Frage also, der sich die Politikerin eigenem Bekunden nach in einer Vielzahl von Hasskommentaren in den Sozialen Medien ausgesetzt sehe.

In wenigen Sätzen umriss Türk-Nachbaur, mit welchen Konsequenzen weltpolitische Ereignisse weit hinein in den deutschen Alltag hinein ausstrahlten, ihrem Credo nach dürfe Außenpolitik hier nicht an Deutschlands Außengrenzen aufhören. Deutschland befände sich mittlerweile im siebten Krisenjahr in Folge (gerechnet ab dem Corona-Jahr 2020), die Folgen weltpolitischer Auseinandersetzungen seien in Deutschland längst im Heizungskeller und an der Tankstelle angekommen. Die von Heike Harter geäußerte Hoffnung, diese Krisen auch als Chance zu sehen, konnte Türk-Nachbaur als SPD-Mitglied in Regierungsverantwortung nicht unterschreiben, dafür sei die Negativspirale inzwischen zu wirkmächtig.

Diese Einschätzung wurde von mehreren Wortbeiträgen geteilt, inzwischen sei die „Zündschnur“ in der Bevölkerung schon so kurz, dass selbst eine Baustellenampel auf der B33 schon den Reflex auslöse, dass „die da oben nichts mehr hinbekämen“ und die Verlockung nach einer politischen „Alternative“ jenseits der etablierten „Altparteien“ lauter werde.

Verlockung nach einer politischen Alternative

Türk-Nachbaur erinnerte an vergessene Kriege wie den Krieg im Sudan, dessen blutige Spur inzwischen selbst aus dem Weltraum von Nachrichtensatelliten erfasst werde, in der gegenwärtigen, auf „Aufmerksamkeitsökonomie“ getrimmten Nachrichtenwelt trotz einer unvorstellbaren Zahl von zwölf Millionen Binnenflüchtlingen aber nicht durchdringe. Eine „sozialdemokratische“ Handschrift in der Außenpolitik werde von vielen Mitgliedern zu Recht vermisst, sei aber in der gegenwärtigen Konstellation mit einem CDU-Bundeskanzler, einem CDU-Außenminister und dem CDU-Politiker Armin Laschet als Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses nicht realisierbar.

An dieser Konstellation alleine wollte Türk-Nachbaur die gescheiterte deutsche Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat nicht festmachen. Für die Länder des globalen Südens habe Deutschland in den letzten Jahren nicht glaubhaft vermitteln können, bei der Verurteilung völkerrechtswidriger Politik (Angriff der USA auf den souveränen Staat Venezuela, Angriffe der USA und Israels auf den souveränen Staat Iran) eben nicht mir zweierlei Maß zu messen.

Nach einer Stunde forderten mehrere Zuhörer vehement Türk-Nachbaurs Statement zur aktuellen Situation der SPD im Bund und in Baden-Württemberg ein. Dieser Bitte kam die streitbare Politikerin gerne nach, appellierte im Anschluss an ihre „Tacheles-Rede“ aber an die Bürger, nicht gleich reflexhaft alle Reformbestrebungen abzulehnen.

In Krisen junge Menschen für Politik begeistern

Mit Empfehlungen an die Lokalpolitiker, wie man in Krisenzeiten jüngere Menschen für die Politik begeistern könne, ging es in die Schlussviertelstunde. Nach zwei Stunden angeregter Diskussion gab es für Türk-Nachbaur Schwarzwälder Schokolade als Erinnerung daran, dass die Erfolge deutscher Außenpolitik über einen wieder zurückgegangenen Kakao-Preis nicht nur an der Tankstelle für jedermann erfahrbar seien. Diese Erfolge müsse die Politik aber einfach auch einmal besser verkaufen.

Ehrungen

Die Bühne des Besuchs nutzte Heike Harter zu Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft in der SPD. Geehrt wurden Werner Braun für 60 Jahre und Dieter Sapia für 50 Jahre. Beide seien in einer Zeit in die Partei eingetreten, als unter Willy Brandt und Helmut Schmidt wichtige Errungenschaften durch die SPD zu verzeichnen waren, diese Errungenschaften gelte für die heutige Politikergeneration mehr denn je zu verteidigen, nahm sich Türk-Nachbaur selbst in die Pflicht.