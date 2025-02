Tarifstreit im öffentlichen Dienst „Überall explodieren die Zahlen der Streikenden“ – auch in Calw

In der Hesse-Stadt wurde am Dienstag nicht nur demonstriert, die Gewerkschaft Verdi hatte auch eine Kundgebung organisiert. Die Redner machten deutlich, warum es im öffentlichen Dienst bessere Bedingungen brauche. Und: Wenn es sein müsse, werde man erneut „dem Arbeitgeber zeigen, was für dicke Arme wir haben!“ – mit erneuten Streiks.