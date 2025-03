Bundestags-Infomobil in Horb: Dürfen Bombenleger wählen gehen?

1 Klaus Deuker informiert die Klasse 9 C der Realschule über den Bundestag. Auch der Erwachsene sind willkommen im Infomobil des Deutschen Bundestags. Foto: Juergen Lueck /Juergen Lueck

Das Bundestagsmobil macht Station in Horb. Schon beim ersten Vortrag zeigt sich: Die Politik-Infos werden am Bahnhof unterhaltsam präsentiert. Warum die Sprache sogar auf Bombenleger kommt.









Das Bundestagsmobil macht Station am Horber Bahnhof. Klaus Deuker gehört zur Öffentlichkeitsarbeit des Bundestags. Er sagt: „Wir sind gleich am Donnerstag mit der ersten Klasse gestartet. Wir schreiben vorab alle Schulen an. Das Infomobil hat sich zur Aufgabe gemacht, ein bis anderthalb Mal in der Legislaturperiode in jedem Wahlkreis zu informieren.