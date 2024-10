Bundestag: Scholz ermahnt SPD-Kritiker des Sicherheitspakets

1 Der Kanzler hat wenig Verständnis für den Widerstand gegen das Sicherheitspaket der Ampel in den eigenen Reihen - und zeigt das in einer Fraktionssitzung auch. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in der eigenen Bundestagsfraktion Kritiker des von der Ampel-Regierung geplanten Sicherheitspakets mit deutlichen Worten zur Zustimmung ermahnt. Nach Angaben von Teilnehmern sagte er in der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion, dass er notfalls "von seinen Möglichkeiten Gebrauch machen" wird, wenn die eigene Mehrheit der Koalition in Gefahr gerät. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.