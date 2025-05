Bundestag: Klingbeil: Politiker sollten in Rentenversicherung einzahlen

1 Klingbeil antwortete im Bundestag auf Fragen der Abgeordneten. Foto: Michael Kappeler/dpa Der Vizekanzler wird im Bundestag nach einem Renten-Vorstoß seiner Parteikollegin gefragt. Er macht klar: Seine Privatmeinung ist nicht unbedingt Regierungshaltung.







Berlin - Vizekanzler Lars Klingbeil hat sich dafür ausgesprochen, dass Politiker wie Bundestagsabgeordnete auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. "Ich fände, das wäre ein richtiger Schritt, aber ich will das an dieser Stelle ausdrücklich als meine private Meinung markieren", sagte der SPD-Politiker in der Regierungsbefragung im Bundestag.