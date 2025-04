Bundestag: Grünen-Fraktionschefin: Habeck geht in Auswärtigen Ausschuss

Grünen-Fraktionschefin: Habeck geht in Auswärtigen Ausschuss

1 Nach Angaben von Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann soll Robert Habeck für seine Fraktion im Auswärtigen Ausschuss sitzen. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Seit der Bundestagswahl ist klar, dass die Regierungszeit von Grünen-Minister Habeck endet. Was macht er mit seinem Abgeordnetenmandat?









Berlin - Der scheidende Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) will sich nach Angaben seiner Fraktionsführung künftig in der Außenpolitik engagieren. "Wir konstituieren gerade die Fraktion, und Robert Habeck wird sich – in Absprache mit uns – künftig im Auswärtigen Ausschuss um das Verhältnis Deutschland-USA kümmern", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann. "Die Wichtigkeit dieser Beziehung ist ja offensichtlich."