Bundestag: Dreikampf um Bundestags-Vizepräsidentschaft bei Grünen

2 Roth und Nouripour wollen ins Bundestagspräsidium. (Archivbild) Foto: Sabina Crisan/dpa

Jede Fraktion im Bundestag darf einen Vertreter fürs Präsidium nominieren. Den Grünen fällt das diesmal nicht leicht.









Link kopiert



Berlin - In der Grünen-Fraktion gibt es einen offenen Machtkampf um die Vizepräsidentschaft im Bundestag. Am Sonntag warf auch Partei-Urgestein Claudia Roth, die amtierende Kulturstaatsministerin, ihren Hut in den Ring. Zuvor hatten sich bereits die bisherige Amtsinhaberin Katrin Göring-Eckardt und der frühere Parteichef Omid Nouripour bei der Fraktion beworben. Das ist durchaus ungewöhnlich, da Personalien in der Fraktion häufig auch intern geklärt werden.