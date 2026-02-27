Bundestag: Abgeordnete berichtet unter Tränen von eigenem Erlebnis

Emotionaler Moment im Parlament: In einer Debatte über Gewalt gegen Frauen verlässt eine Abgeordnete die allgemeine Ebene. In einigen ergreifenden Sätzen deutet sie ein schlimmes Erlebnis an.
Berlin - In einer Bundestagsdebatte über Gewalt gegen Frauen hat die Linke-Abgeordnete Kathrin Gebel unter Tränen von einem eigenen Erlebnis berichtet. "Ich war 17", sagte Gebel. "Er lockte mich unter dem Vorwand, einen Film mit Klassenkameraden zu gucken, in seine Wohnung. Früher arbeitete er an meiner Schule. Es war spät, ich war allein. Ich wusste nicht, wie ich nach Hause komme. Als ich ankam, waren keine Klassenkameraden da." Weiteres sagte sie dazu nicht.