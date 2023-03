Große Pläne in Oberschopfheim Firma „von der Weppen“ will ein neues Autohaus an der B3 bauen

Noch in diesem Jahr will das Unternehmen „von der Weppen“ in ein neues Gebäude am Standort des früheren Autohauses Jäckle in Oberschopfheim investieren. Die Pläne wurden in der Ortschaftsratssitzung vorgestellt.