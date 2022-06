2 Die Sperrung kommt durchaus überraschend. Foto: Rousek

Die B 296 ist ab dem Kreisverkehr Sieben Tannen in Richtung Stammheim und in die andere Richtung ab der Abzweigung in Richtung Gechingen dicht – ebenso wie die K 4302 zwischen Holzbronn und Lindenrain. Im Vorhinein informiert wurde darüber nicht.















Link kopiert

Calw - Nichtsahnend fährt man zur Arbeit – und steht am Kreisverkehr Sieben Tannen auf der B 296 plötzlich an der Abzweigung in Richtung Stammheim vor einer Absperrung. Also eine Ausfahrt weiter gefahren in Richtung Gültlingen und durch Holzbronn. Am Ortseingang ginge es nun eigentlich rechts zurück zur Bundesstraße 296 am Lindenrain. Doch auch hier ist die Strecke dicht. Die K 4302 führt schließlich auf die Bundesstraße 463 und über Kentheim nach Calw. Nach etwa einer Viertel Stunde Umweg ist man am Ziel.

Landratsamt zuständig

Doch warum ist die Strecke überhaupt gesperrt? Wie lange schon, wie lange noch? Und warum wurde niemand darüber informiert, sodass man erst davon erfährt, wenn man vor den Warnbaken steht?

Im Landratsamt Calw gibt man sich arglos. "Da es sich beim Gewerbepark Lindenrain um ein kommunales Projekt handelt, läuft auch die Erschließung über die Kommune", schreibt Pressesprecherin Janina Dinkelaker auf Nachfrage unserer Redaktion. Sie verweist auf die Homepage der Stadt Calw. Im Baustellenkalender findet sich tatsächlich ein Hinweis auf die Sperrung. "Vollsperrung Calw-Holzbronn K 4302 ab Gewerbegebiet Lindenrain bis zur B 296 sowie B 296 zwischen Einmündungen zur K 4302 und K 4300 im Zeitraum 6. Juni bis 17. Juni." Und: "Die Vollsperrung erfolgt wegen Kanalverlegung und Asphalteinbau. Umleitung ist ausgeschildert."

Information nicht weitergegeben

Auf Nachfrage unserer Redaktion bei der Stadt Calw, genauer gesagt bei Oberbürgermeister Florian Kling, ist auch nicht viel mehr zu erfahren. "Sperrungen zu Baustellen sind unter: www.rathaus.calw.de/baustellen zu finden. Die Sperrung wurde aber direkt nach der Anordnung unter www.baustellen-bw.de veröffentlicht, beziehungsweise auf der Seite Straßenbau des Landkreises", schreibt Kling in einer E-Mail.

Ansonsten, räumt er ein, habe man die Information, dass zahlreiche Menschen in den kommenden Wochen einen Umweg fahren müssen, nicht gestreut. In der Straßenverkehrsbehörde habe es eine Vakanz und daraufhin wechselnde Zuständigkeiten gegeben. In diesem Zuge sei es wohl untergegangen, die Bevölkerung – beispielsweise über den Schwarzwälder Boten – zu informieren. "Grundsätzlich erhalten die Baufirmen selbst im Rahmen der verkehrsrechtlichen Anordnung die Auflage, die Maßnahme und Sperrung bekannt zu machen", so Kling. Für das Versäumnis bittet er um Entschuldigung.

Innere Erschließung

Nun also zu den Fakten: Da in den vergangenen Wochen die innere Erschließung des Interkommunalen Gewerbeparks Lindenrain an Fahrt aufgenommen hat, dürften sich die angesprochenen Kanal- und Asphaltarbeiten hierauf beziehen. Noch bis Mitte des Jahres, so hieß es vonseiten des städtischen Tiefbauamts im April, sollten diese Arbeiten laufen. Noch in ­diesem Jahr, so hatte es Calws Oberbürgermeister Florian Kling vor einigen Monaten in einer Sitzung des Zweckverbands Interkommunaler Gewerbepark Lindenrain gesagt, könnten die ersten Betriebe dort anfangen zu bauen.

Die Umleitung, die sich aus den jetzigen Maßnahmen ergibt, führt über Gültlingen, Holzbronn und Kentheim nach Calw und auf selbem Wege zurück. So zumindest kann man es dem Um­leitungsplan entnehmen, der auf der Homepage der Stadt Calw zu finden ist. Und der übrigens auf dem 16. März datiert ist. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 17. Juni andauern.

0