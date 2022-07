1 Ab Donnerstag kann der Verkehr auf der B 462 vom Bahnhof aus wieder rollen – auf der Bundesstraße aber nur bis zum Abzweig Richtung Surrbach. Foto: Haier

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien wandern die Bauarbeiten an der Bundesstraße 462 am Donnerstag weiter Richtung Friedrichstal.















Link kopiert

Baiersbronn - Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden seit 4. Juli die Fahrbahndecke zwischen Bahnübergang Baiersbronn und Ortseingang Friedrichstal und anschließend die Ortsdurchfahrt Friedrichstal saniert. Die Arbeiten in Baiersbronn werden voraussichtlich bis Anfang September abgeschlossen, teilt die Behörde mit. Ende September sind im Anschluss die Sanierungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt Friedrichstal geplant.

Auf einer Gesamtlänge von rund 2,8 Kilometern werden neben der Erneuerung der Fahrbahn auch Teile der parallel laufenden Gehwege saniert. Die Sanierungsarbeiten in Baiersbronn sind in drei Bauabschnitte, die Arbeiten in Friedrichstal in zwei Bauabschnitte aufgeteilt.

Aus zwei Bauabschnitten wird einer

Am Mittwoch, 27. Juli, wird der erste Bauabschnitt der Fahrbahnsanierung zwischen Baiersbronn und der Ortseinfahrt Friedrichstal – dieser reichte vom Bahnhof bis zur BFT-Tankstelle – fertiggestellt. Auf einer Fläche von rund 7500 Quadratmetern wurden die Asphaltschichten und die Schachtabdeckungen des Wasserkanals erneuert sowie der Gehweg saniert.

Ab Donnerstag, 28. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 26. August, wird die B 462 für die Fahrbahndeckensanierung in den Bauabschnitten zwei und drei zwischen der BFT-Tankstelle und der Ortseinfahrt Friedrichstal voll gesperrt. Wie auch im ersten Bauabschnitt, werden im zweiten und dritten Abschnitt die As- phaltschichten sowie die Schachtabdeckungen des Wasserkanals erneuert, kündigt das Regierungspräsidium an.

Zur Optimierung der Bauzeit werden die Bauabschnitte zwei und drei der Fahrbahnerneuerung zwischen Baiersbronn und Friedrichstal parallel ausgeführt. Ursprünglich war vorgesehen, die Bauabschnitte nacheinander abzuarbeiten. Durch die Zusammenlegung der Bauabschnitte verkürze sich die Bauzeit nach aktueller Planung im Bereich der Fahrbahnsanierung um rund drei Wochen, heißt es aus Karlsruhe.

Innerörtliche Umleitung für Anlieger

Der überörtliche Verkehr wird, wie bereits in Bauabschnitt eins, in beide Fahrt- richtungen über die B 462, die L 409, die L 350 – also über Klosterreichenbach und die Schönegründer Steige – sowie die B 294 umgeleitet. Der Anliegerverkehr wird in beide Fahrtrichtungen innerörtlich über Sägmühleweg und Uferweg geleitet.

Die Beschilderung für die Umleitungsstrecken während der Sperrung der B 462 wird ab diesem Dienstag, 26. Juli, angepasst und am Donnerstag, 28. Juli, vor Beginn der Bautätigkeiten in Bauabschnitt zwei und drei aktiviert, so das RP weiter.

Im Anschluss an die Fahrbahnerneuerung zwischen Baiersbronn und Friedrichstal sollen voraussichtlich am Montag, 29. August, die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Friedrichstal starten. Da die Asphaltarbeiten stark wetterabhängig sind, könne es zu Verzögerungen im Bauablauf und den damit verbundenen Terminen kommen. Über den weiteren Bauablauf will die Behörde wieder informieren.