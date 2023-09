Ein weiterer Abschnitt der Bundesstraße 462 zwischen Freudenstadt und Baiersbronn ist saniert und ab diesem Samstag wieder befahrbar. Davon profitiert zunächst in erster Linie, wer ins Christophstal will. Denn im Friedrichstal wird weitergebaut – und das noch lange.

Die Fahrbahn und sämtliche Straßenentwässerungseinrichtungen sind erneuert, die Markierung ist aufgebracht, die beiden Bushaltestellen in Christophstal sind behindertengerecht umgebaut: Nach rund sechswöchigen Bauarbeiten zwischen dem Ortseingang Freudenstadt und der Einmündung Am Steigle in Friedrichstal ist dieser Streckenabschnitt der Bundesstraße 462 von diesem Samstag an wieder für den Verkehr freigegeben.

Aus Richtung Freudenstadt ist somit die Zufahrt zum Christophstal vom Gasthaus Schiff aus wieder möglich. Ab Friedrichstal bleibt die B 462 jedoch voll gesperrt. Rund um den dortigen Bahnübergang gehen die Sanierungsarbeiten weiter. Die Umleitungsstrecken verlaufen, wie gehabt, über die B 462, die L 409 zwischen Klosterreichenbach und Erddeponie Freudenstadt, die L 350 (Schönegründer Steige) sowie die B 294.

Noch sind längst nicht alle neuen Stützmauern in Friedrichstal eingebaut. Foto: Dirk Haier

Für den Anliegerverkehr in Friedrichstal erfolgt die Umleitung laut Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe während der Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt über den schon erneuerten Teilbereich der B 462, den Uferweg, den Sensenhammer sowie die Wilhelm-Heusel-Straße.

Die Kosten für den nun abgeschlossenen Bauabschnitt zwischen Friedrichstal und Freudenstadt belaufen sich nach Angaben des Regierungspräsidiums auf rund 1,5 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Die Sanierung der Bundesstraße zwischen Baiersbronn und Freudenstadt hat im Juli 2022 begonnen, als Fertigstellungstermin nennt das Regierungspräsidium auf seiner Homepage derzeit „voraussichtlich im Sommer 2024“.

Im Friedrichstal wird weiterhin gebaut. Ab Sonntag kommt es zwischen Baiersbronn und Freudenstadt auch zu Zugausfällen. Foto: Dirk Haier

In den kommenden Tagen kommt es zwischen Baiersbronn und Freudenstadt außerdem in den Abend-und Nachtstunden zu Zug-und Halteausfällen bei den Stadtbahnlinien S 8 und S 81, da die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) Instandhaltungsarbeiten und Baumaßnahmen entlang der Murgtalbahn ausführt.

Von Sonntag, 10., bis Freitag, 15. September, ist der Streckenabschnitt der Murgtalbahn zwischen Schönmünzach und Freudenstadt Hauptbahnhof jeweils ab 20.10 Uhr bis 4.20 Uhr des Folgetags für den Bahnverkehr gesperrt.

Für die Fahrgäste wird mit Bussen ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Die AVG weist darauf hin, dass wegen der längeren Fahrzeiten der Busse die Züge ab Schönmünzach in Richtung Karlsruhe bis zu 18 Minuten später verkehren. Tagsüber fahren die Bahnen der Linien S 8 und S 81 regulär.

Die SEV-Fahrpläne können auf der AVG-Homepage unter avg.info eingesehen werden.