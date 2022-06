1 Der erste Bauabschnitt umfasst die Fahrbahn zwischen dem Bahnübergang und der Einmündung Oberdorfstraße im Bereich der BFT-Tankstelle. Foto: Michel

Die nächste Langzeitbaustelle in Baiersbronn: Am Montag starten die Arbeiten auf der B 462. Damit verbunden ist eine monatelange Vollsperrung















Baiersbronn - Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden ab Montag, 4. Juli, die Fahrbahndecke zwischen dem Bahnübergang Baiersbronn und Ortseingang Friedrichstal und anschließend die Ortsdurchfahrt Friedrichstal saniert.

Wie das Regierungspräsidium weiter mitteilt, werden die Arbeiten in Baiersbronn voraussichtlich bis Anfang September abgeschlossen. Im Anschluss sind die Sanierungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt Friedrichstal geplant. Auf einer Gesamtlänge von rund 2,8 Kilometern werden neben der Erneuerung der Fahrbahn auch Teile der parallel laufenden Gehwege saniert. Die Sanierungsarbeiten in Baiersbronn sind in drei Bauabschnitte, die Arbeiten in Friedrichstal in zwei Bauabschnitte aufgeteilt.

Arbeiten in Baiersbronn

Am Montag, 4. Juli, beginnen die Arbeiten in Baiersbronn auf einer Gesamtlänge von 2000 Metern. Im ersten Bauabschnitt wird auf einer Länge von rund 1100 Metern die Fahrbahn zwischen dem Bahnübergang Baiersbronn und der Einmündung Oberdorfstraße im Bereich der BFT-Tankstelle erneuert. Der zweite Bauabschnitt mit einer Länge von rund 400 Metern schließt direkt an Bauabschnitt eins an und endet an der Einmündung Hauptstraße.

Der dritte und letzte Bauabschnitt mit einer Länge von rund 500 Metern schließt an Bauabschnitt zwei an und endet auf Höhe der Freudenstädter Straße 223 im Bereich der Ortseinfahrt Friedrichstal.

Während der Arbeiten in Baiersbronn wird die Bundesstraße 462 im Bereich der Baustelle für den Verkehr voll gesperrt. Die Beschilderung für die Umleitungsstrecken wird am Donnerstag, 30. Juni, aufgestellt. Ab Freitag werden bereits Vorarbeiten ausgeführt, sodass die B 462 bereits ab Freitag für den Verkehr gesperrt ist. Die Hauptarbeiten zur Sanierung der B 462 starten am Montag. Der überörtliche Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen über die B 462, die L 409, die L 350 sowie die B 294 umgeleitet. Der Anliegerverkehr wird während der ersten Bauphase über die Oberdorfstraße geführt. Für den zweiten und dritten Bauabschnitt erfolgt die innerörtliche Umleitung in beide Fahrtrichtungen über den Sägmühleweg sowie den Uferweg. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Anfang September abgeschlossen, so das Regierungspräsidium weiter.

Friedrichstal folgt

Im Anschluss beginnen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt an der Ortsdurchfahrt Friedrichstal. Im Bereich vom Bahnübergang Boxenstopp bis zur Freudenstädter Straße 223 werden drei Stützbauwerke sowie der gesamte Straßenbau erneuert. Außerdem wird ein Straßenentwässerungskanal verlegt und, in Zusammenarbeit mit der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG), die Sicherungstechnik am Bahnübergang Friedrichstal erneuert. Für den ersten Bauabschnitt wird mit einer Bauzeit von rund neun Monaten gerechnet, sodass nach aktueller Planung mit einem Bauende im Mai 2023 zu rechnen ist. Auch für diesen Zeitraum muss die B 462 im Bereich der Ortsdurchfahrt von Friedrichstal voll gesperrt werden. Als Umleitungsstrecke für beide Fahrtrichtungen dienen ebenfalls die B 462, die L 409, die L 350 sowie die B 294. Die Umleitung für den Anliegerverkehr führt über den Uferweg, den Sensenhammer sowie die Wilhelm-Heusel-Straße.

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts soll dann voraussichtlich ab Juni 2023 der zweite Bauabschnitt umgesetzt werden. Darüber sowie über die damit verbundenen Einschränkungen für den Verkehr will das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer gesonderten Pressemitteilung informieren.

3,9 Millionen Euro Kosten

Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung zwischen Baiersbronn und Friedrichstal sowie den ersten Bauabschnitt in der Ortsdurchfahrt Friedrichstal belaufen sich auf rund 3,9 Millionen Euro und werden vom Bund sowie der AVG getragen.