Bundesregierung: Zieltermin nicht zu halten: Ampel ringt weiter um Haushalt

1 Versuchen seit Wochen, eine zweistellige Milliardenlücke in der Etatplanung für 2025 zu stopfen: Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz (v.l.n.r.). Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin - Im Ringen um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr kann die Ampel-Spitze ihren bisherigen Zieltermin nicht halten. In Regierungskreisen geht man inzwischen nicht mehr von einem Kabinettsbeschluss am 3. Juli aus. Angepeilt wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nun der 17. Juli. Damit wären die Fristen für eine Zuleitung des Entwurfs an den Bundestag noch zu halten.