Bundesregierung: Kanzleramt will Merz-Debatte vor wichtigen Wochen beenden

Konzentration auf die Reformvorhaben: diese Botschaft kommt aus dem Kanzleramt. CDU-Politiker stellen sich hinter Merz.
Berlin - Vor entscheidenden Wochen bemüht sich die Bundesregierung um ein Ende der Spekulationen über die Zukunft von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte in Berlin: "Die Bundesregierung und der Bundeskanzler sind auf den Reformprozess konzentriert. Das ist das Thema, das im Mittelpunkt der Arbeit steht. Alle anderen Themen sind nicht relevant."