1 "Wir haben einen sehr klaren Zeitplan, der sehr ambitioniert ist", sagt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Foto: Michael Kappeler/dpa

Nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe berät der Bundestag heute über die Aussetzung der Schuldenbremse für dieses Jahr, um Milliardenkredite nachträglich abzusichern.









Berlin - Die Ampel-Koalition will nach Darstellung der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken den Zeitplan für die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2024 in Kürze festlegen. "Das wird in der kommenden Woche zu klären sein", sagte Esken am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner".