Bundesratsinitiative: Spanner-Videos sollen auch in Sauna & Co. strafbar werden

Heimliche Nacktaufnahmen sind bisher nicht in jedem Fall untersagt. In der Sauna oder am Strand kommen Voyeure ungestraft davon. Zwei Bundesländer wollen das ändern.
Hannover - Sexuell motivierte Bildaufnahmen sollen auch in der Öffentlichkeit, etwa in der Sauna oder am Strand, verboten werden – das fordern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit einer gemeinsamen Bundesratsinitiative. Digitale Spanner dürften sich nicht länger hinter den Unzulänglichkeiten veralteter Paragrafen verstecken, sagte der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) in Hannover.