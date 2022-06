3 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verfolgte aufmerksam schwäbisches Backhandwerk. Foto: dpa/Denzel, Jesco

Das deutsche Staatsoberhaupt zu Besuch im Ländle: Bundespräsident Steinmeier macht für drei Tage Halt in Rottweil – dabei versuchte er sich auch als Brezelbäcker. Am Mittwoch geht es zur Narrenzunft.















Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt am Mittwoch seinen Besuch in Baden-Württembergs ältester Stadt fort, nachdem er sich zuvor unter anderem in der Bäckerei Mink an der Waldtorstraße beim Brezelschlingen versucht hatte. Das Staatsoberhaupt möchte nun die Narrenzunft Rottweil besuchen (10.30 Uhr). Am Mittag ab 15.30 Uhr ist eine „Kaffeetafel“ mit Bürgerinnen und Bürgern geplant, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.

Der Bundespräsident hat am Dienstag für drei Tage seinen Amtssitz nach Rottweil verlegt. Die Stadt ist nach Altenburg (Thüringen) und Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) die dritte Station seiner „Ortszeit Deutschland“. In der Kleinstadt am Neckar leben rund 25 000 Menschen. Im Jahr 2021 feierten sie 1250 Jahre die urkundliche Ersterwähnung.

Aufzug-Testturm bereits besucht

Am Donnerstag schließlich soll im Mehrgenerationenhaus Kapuziner ab 12.00 Uhr eine Ordensverleihung an verdiente Bürger aus dem Land stattfinden. An seinem ersten Tag in Rottweil hatte Steinmeier unter anderem die Synagoge und den mehr als 200 Meter hohen Aufzug-Testturm des Unternehmens Thyssenkrupp Elevator besucht.