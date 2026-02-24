Bundespolizei zu Gewalt in Zügen: Wie Fahrgäste im Notfall helfen können

Beispiele für aggressives Verhalten von Fahrgästen in Zügen lassen sich viele finden: Nicht vergessen sind die beiden Fälle, in denen jeweils Mädchen in der Murgtalbahn-Linie S8 von einem Mann zunächst bedroht und dann geschlagen wurden. Die Vorfälle geschahen im Dezember 2024. Ein trauriger Höhepunkt der Gewalt in Zügen ereignete sich in diesem Februar, als ein Bahnmitarbeiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz von einem Fahrgast so massiv mit Schlägen angegriffen wurde, dass der Zugbegleiter an seinen Verletzungen starb. Auch Tübingens OB Boris Palmer berichtete jüngst von einer verbalen Auseinandersetzung, die er selbst in einem Zug erlebt hat.

Auch wenn die meisten Zugfahrten sicher verlaufen – wie sollten sich Fahrgäste verhalten, wenn sie selbst oder andere Belästigungen, Aggressionen oder Angriffe erleben? Die Bundespolizeidirektion Stuttgart gibt auf Anfrage unserer Redaktion ein paar konkrete Verhaltenstipps: „Beim Bemerken einer Belästigung oder aggressiven Verhaltensweise helfen Sie. Jede und jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.“

Notsprechanlage nutzen

Das heißt konkret: Im Zug sollten sich Reisende unverzüglich an das Zugpersonal wenden. „Sie können hierfür auch die Notsprechanlage neben der Wagentür oder an Bahnhöfen die Notrufsäulen nutzen. Das Zugpersonal oder der Fahrgast selbst, sollte zudem die Bundespolizei über den Vorfall in Kenntnis setzen. Dies ist grundsätzlich in dringenden Fällen immer über den gebührenfreien Notruf 110 möglich.“

Zudem sollten andere Personen direkt und aktiv um Unterstützung gebeten werden. Zum Beispiel: „Sie mit der blauen Jacke – helfen Sie bitte mit, wählen Sie den Notruf.“ Betroffenen sollte Unterstützung angeboten werden, beispielsweise: „Kommen Sie her zu uns, wir helfen Ihnen.“

Außerdem sagt die Sprecherin der Bundespolizei: „Kümmern Sie sich um Opfer und informieren Sie, wenn nötig, den Rettungsdienst.“

Zeugen sollten sich außerdem Tätermerkmale einprägen. „Informationen zum Aussehen, zur Kleidung, Besonderheiten und Fluchtrichtung können der Polizei helfen, Täterinnen und Täter zu ermitteln. Sagen Sie bei der Polizei als Zeuge aus und tragen Sie dazu bei, Straftaten aufzuklären“, sagt die Polizeisprecherin.

Drohendem Konflikt ausweichen

Auch für den Fall, dass man selbst Betroffener ist, hat die Polizei Tipps: „Grundsätzlich sollte, wenn man selbst Betroffener ist, einem drohenden Konflikt ausgewichen werden, indem man das Zugabteil wechselt oder einen belebten Ort aufsucht. Man sollte sich deutlich von gewaltbereiten Personen distanzieren. Durch Siezen der provozierenden Person wird Außenstehenden signalisiert, dass es sich um keine private Streitigkeit handelt. Außerdem wird geraten, dass man als betroffener Reisender auf die Situation aufmerksam macht und umstehende Personen direkt anspricht und Unterstützung einfordert („Können Sie mir bitte helfen? Rufen Sie bitte die Polizei!“). Wenden Sie sich an das Zugpersonal und rufen Sie die Polizei.“

Gewaltdelikte in Zügen in Baden-Württemberg

Statistik der Bundespolizeidirektion Stuttgart 2019 bis 2025

Die Zahl der Körperverletzungsdelikte liegt zwischen 2019 und 2025 konstant auf hohem Niveau. Die niedrigste Zahl an Körperverletzungen gab es 2021 mit 337 Fällen, Spitzenreiter ist das Jahr 2022 mit 591 Körperverletzungen. 2025 liegt die Zahl bei 498. Auch die sogenannten Straftaten gegen die persönliche Freiheit (Nötigung, Bedrohung) wiegen in der Statistik schwer. 137 Fälle waren es 2019, der Höchstwert von 301 Fällen wurde 2025 erreicht. An dritter Stelle steht das Delikt Widerstand gegen die Staatsgewalt. Die Fallzahlen dazu bewegen sich zwischen 70 Fälle 2025 und 117 Delikten 2022. Die vierthäufigste Straftat sind Raubdelikte. 20 Raubdelikte gab es 2019, das Jahr 2023 zählt sogar 60 Raubdelikte. Straftaten gegen das Leben hat es 2025 zwei gegeben. Lediglich 2021 gab es keine derartige Straftat. Die Zahl der „Straftaten gegen die öffentliche Ordnung“ ist 2025 in die Höhe geschossen. Von 2019 bis 2024 verzeichnet die Statistik nur maximal ein bis zwei Fälle pro Jahr. 2025 ist ein Ausnahmejahr: Die Zahl der Straftaten gegen die öffentliche Ordnung steigt auf 91. Den auffälligen Anstieg erklärt die Pressesprecherin der Bundespolizei so: „Bei dem hier erfassten Delikt handelt es sich um Landfriedensbruch gemäß Paragraf 125 StGB. Der hohe Anstieg im Jahr 2025 ist auf einen Sachverhalt zurückzuführen, an dem eine große Personengruppe beteiligt war. In den vorherigen Jahren wurde eine Straftat gemäß Paragraf 125 StGB nur vereinzelt mit dem Tatort „Zug“ festgestellt.“ Landfriedensbruch ist eine Straftat gegen die öffentliche Ordnung, bei der aus einer gewaltbereiten Menschenmenge heraus Gewalttaten gegen Personen oder Sachen begangen werden.