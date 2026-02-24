Bundespolizei zu Gewalt in Zügen: Wie Fahrgäste im Notfall helfen können

Aggressionen in Zügen geschehen regelmäßig. Das zeigen jüngste Fälle genauso wie Statistiken. Die Bundespolizei hat konkrete Tipps für Fahrgäste in brenzligen Situationen.
Beispiele für aggressives Verhalten von Fahrgästen in Zügen lassen sich viele finden: Nicht vergessen sind die beiden Fälle, in denen jeweils Mädchen in der Murgtalbahn-Linie S8 von einem Mann zunächst bedroht und dann geschlagen wurden. Die Vorfälle geschahen im Dezember 2024. Ein trauriger Höhepunkt der Gewalt in Zügen ereignete sich in diesem Februar, als ein Bahnmitarbeiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz von einem Fahrgast so massiv mit Schlägen angegriffen wurde, dass der Zugbegleiter an seinen Verletzungen starb. Auch Tübingens OB Boris Palmer berichtete jüngst von einer verbalen Auseinandersetzung, die er selbst in einem Zug erlebt hat.