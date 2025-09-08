Bundespolizei Weil am Rhein: Illegale Einreise

1 Die Bundespolizei wurde bei einer Kontrolle in der grenzüberschreitenden Straßenbahn fündig. (Symbolbild) Foto: Beatrice Ehrlich Nach zwei Tagen versucht ein Abgeschobener wieder einzureisen und scheitert an Grenzkontrollen.







Obwohl er erst zwei Tage zuvor abgeschoben wurde, hat ein 32-Jähriger versucht wieder nach Deutschland einzureisen, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte der marokkanische Staatsangehörige am Samstag am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.