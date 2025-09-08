Bundespolizei Weil am Rhein: Illegale Einreise
Die Bundespolizei wurde bei einer Kontrolle in der grenzüberschreitenden Straßenbahn fündig. (Symbolbild) Foto: Beatrice Ehrlich

Nach zwei Tagen versucht ein Abgeschobener wieder einzureisen und scheitert an Grenzkontrollen.

Obwohl er erst zwei Tage zuvor abgeschoben wurde, hat ein 32-Jähriger versucht wieder nach Deutschland einzureisen, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte der marokkanische Staatsangehörige am Samstag am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

 

Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden Straßenbahn stellte sich heraus, dass er vor zwei Tagen in die Schweiz überstellt worden war. Zudem hatte die Ausländerbehörde ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland verhängt und den Mann zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

 