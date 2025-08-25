Bundespolizei in Lörrach: Cousine zahlt Geldstrafen von 6000 Euro

1 Die Bundespolizei war im Einsatz. Foto: Alexander Anlicker Da eine mit mehreren Haftbefehlen gesuchte Frau die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, sprang eine Verwandte mit mehr als 6000 Euro ein und konnte so ihre Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.







Am späten Samstagabend geriet eine deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Lörrach-Stetten in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen die 28-Jährige mehrere Haftbefehle zu vollstrecken waren, wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mitteilt.