Bundespolizei in Lörrach: Cousine zahlt Geldstrafen von 6000 Euro
Die Bundespolizei war im Einsatz. Foto: Alexander Anlicker

Da eine mit mehreren Haftbefehlen gesuchte Frau die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, sprang eine Verwandte mit mehr als 6000 Euro ein und konnte so ihre Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Am späten Samstagabend geriet eine deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Lörrach-Stetten in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen die 28-Jährige mehrere Haftbefehle zu vollstrecken waren, wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mitteilt.

 

Wegen Diebstahls, Betrugs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilten Gerichte die Frau im vergangenen Jahr zu Geldstrafen in Höhe von zusammen 6020 Euro. Da die in der Schweiz wohnhafte Frau weder die Geldstrafen bezahlte noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehle.

Die Cousine der Frau konnte die geforderte Summe auf dem Bundespolizeirevier Lörrach vorbeibringen und ersparte der Gesuchten eine mehrmonatige Ersatzfreiheitstrafe.

 