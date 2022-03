1 Unbekannte haben am Wochenende Steine und Teile eines solchen Schilds, wie im Bild zu sehen, auf die Gleise bei Neufra gelegt. Foto: Erb

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Diese Meldung hat viele geschockt: Auf die Bahngleise bei Neufra wurden Steine und sogar ein Schild gelegt. Ein dummer Streich? Nein – vielmehr ein höchst gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Wir haben mit der Bundespolizei und der Bahn über den Fall gesprochen.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Am Wochenende kam es zu einer brenzligen Situation am Bahnhaltepunkt in Neufra: Unbekannte hatten am Freitag in der Dunkelheit Schottersteine und ein Schild, dass am Bahnsteig herausgerissen wurde, auf die Gleise gelegt. Ein herannahender Güterzug konnte gegen 21.20 Uhr gerade noch eine Schnellbremsung einleiten. Auch weitere Züge waren betroffen, wie die Bahn auf Nachfrage informiert. Es kam zu erheblichen Verzögerung.