Bundespolitiker in Vollmaringen: Minister nimmt Vollmaringer Weiher in Augenschein

Bundesumweltminister Carsten Schneider will sich am Vollmaringer Weiher über die Verbindung von Natur- und Gewässerschutz mit einer zukunftsfähigen Landwirtschaft austauschen.
Auf Einladung der SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode besucht der Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Carsten Schneider, am Donnerstag, 19. Februar, Vollmaringen. Im Mittelpunkt des Besuchs steht ein Vor-Ort-Termin am Vollmaringer Weiher, bei dem Fragen des Naturschutzes, des Wasserrückhalts sowie der Klimaanpassung im ländlichen Raum zur Sprache kommen sollen.