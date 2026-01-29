Bundespolitiker in Vollmaringen: Minister nimmt Vollmaringer Weiher in Augenschein

Bundesumweltminister Carsten Schneider will sich am Vollmaringer Weiher über die Verbindung von Natur- und Gewässerschutz mit einer zukunftsfähigen Landwirtschaft austauschen.

Auf Einladung der SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode besucht der Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Carsten Schneider, am Donnerstag, 19. Februar, Vollmaringen. Im Mittelpunkt des Besuchs steht ein Vor-Ort-Termin am Vollmaringer Weiher, bei dem Fragen des Naturschutzes, des Wasserrückhalts sowie der Klimaanpassung im ländlichen Raum zur Sprache kommen sollen.

Begleitet wird Schneider von der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Naturschutzbundes sowie lokalen Weidetierhaltern wollen sie sich ein Bild von den Maßnahmen vor Ort machen und über die Verbindung von Natur- und Gewässerschutz mit einer zukunftsfähigen Landwirtschaft austauschen.

Der Vollmaringer Weiher gilt als wichtiges Beispiel für regionalen Wasserrückhalt und naturnahe Bewirtschaftung. Im Rahmen des Termins sollen Erfahrungen aus der praktischen Arbeit vorgestellt und diskutiert werden, wie ökologische Anforderungen, Klimaanpassung und landwirtschaftliche Nutzung miteinander in Einklang gebracht werden können.

Anmeldung notwendig

Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr und dauert bis etwa 16 Uhr. Der Treffpunkt befindet sich am Vollmaringer Weiher in den Mühlwiesen, rund 500 Meter hinter dem Ortsende von Vollmaringen in Richtung Schönbuchstraße. Parkmöglichkeiten stehen an der Gemeindehalle sowie entlang der Straße zur Verfügung.

Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Interessierte können sich online unter https://eveeno.com/175267497 anmelden. Da die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist, empfiehlt sich eine zeitige Anmeldung. Die Veranstaltung findet im Freien statt; festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung könnten deswegen von Nutzen sein.