Bundesminister in Vollmaringen: Es muss nicht immer viel Glamour sein

Ein Bundesminister, der in Wanderschuhen durch den Matsch läuft und fast alle Gäste mit Handschlag begrüßt – die SPD zeigte: Für Wahlkampf braucht es keinen Glamour.

Vollmaringen hat so einige Schätze. Das weiß die SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode nur zu gut, wohnt sie doch mit ihrem Mann, dem Ortsvorsteher und SPD-Gemeinderat Daniel in Vollmaringen. Zu diesen Schätzen gehören die Vereine – unter ihnen eine sehr agile NABU-Ortsgruppe – und Naturschätze wie der Vollmaringer Weiher, der schmuck, aber versteckt an den Mühlwiesen zwischen Vollmaringen und Mötzingen liegt.

Wenn nun schon einmal der amtierende Umweltminister Carsten Schneider nach Nagold kommt, was liegt da näher, ihm genau diese Schätze näher zu bringen? Wenig. Also lud Wahlkämpferin und SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode den Minister aus dem fernen Berlin auf die feuchten Wiesen und Felder von Vollmaringen.

Schneider ließ sich von Umständen nicht abschrecken

Der ließ sich von den wenig glamourösen Umständen nicht abschrecken, brachte sogar seine Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter mit nach Vollmaringen. Mit von der Partie war natürlich auch die ehemalige Parteivorsitzende und heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken.

SPD-Kandidatin Daniela Steinrode begrüßte einige prominente Gäste in ihrer Heimat Vollmaringen. Foto: Fritsch

Viel Politprominenz also, ein hoher Glamourfaktor, doch viel zu spüren war davon an diesem Nachmittag in Vollmaringen wenig. Der aus Erfurt stammende Minister gab sich locker und zugänglich, war entsprechend der Umstände mit soliden Wanderschuhen passend gekleidet und begrüßte viele der Gäste per Handschlag.

Die SPD-Kandidatin Daniela Steinrode hielt sich bei ihrem Heimspiel merklich zurück, überließ das Feld hauptsächlich ihrem prominenten Gast, dem heimischen NABU und den Vollmaringer Viehzüchtern. Doch so ganz ohne politischen Akzent wollte sie diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen.

„Artenschutz ist kein Luxus“

Artenvielfalt, wie sie am Vollmaringer Weiher existiere, sei kein Luxus, aber solche Räume wie dieses Feuchtgebiet bräuchten Pflege, die in diesem Fall vom NABU geleistet werde. Für solche Maßnahmen brauche es von Seiten der Politik eine verlässliche Förderung und verlässliche Rahmenbedingungen, so Steinrode, die dazu aufrief, dass Natur- und Wasserschutz und die involvierte Landwirtschaft mehr zueinander finden müssten.

Minister Schneider hingegen legte zunächst einmal den Fokus darauf, dass man dem Flächenverbrauch Einhalt gebieten müsse, betonte auch, dass man angesichts von Bauturbo und ähnlichen Plänen keine Abstriche beim Umweltschutz machen dürfe. Die erneuerbaren Energien müssten auf jeden Fall Vorfahrt bekommen, so Schneider. Dann könne man den Klimawandel aufhalten.

Bei dem Vor-Ort-Termin kamen auch Bürger mit ihren Fragen zu Wort. Foto: Fritsch

Einer Rückkehr zur Atomkraft erteilte der für Reaktorsicherheit zuständige Minister eine mehr als deutliche Absage. Schon in früheren Jahren habe die Atomkraft nur fünf Prozent des Bedarfs abgedeckt. Und günstig sei das auch nicht zu haben („Wer sagt, das ist billig: Vergessen sie es“). Mal ganz abgesehen davon, dass das Problem der Endlagerung immer noch nicht gelöst sei. Niemand wolle ein solches Endlager vor seiner Türe haben, sagte der für die Suche nach einem solchen Lager zuständige Minister.

Auch Vollmaringens NABU-Chef Harald Schuster warnte davor, bei vereinfachen Planungsverfahren die Umweltstandards abzusenken. „Nicht alles muss dem Wohlstand geopfert werden“, so Schuster. Generell freute sich der NABU über den Besuch des Ministers. Der sende ein klares Signal der Wertschätzung, ließ der erkrankte Landeschef Johannes Enssle via Pressemitteilung verkünden. Die NABU-Gruppe Vollmaringen habe mit „großem persönlichen und finanziellen Engagement dafür gesorgt, dass sich aus einem fast verlandeten Teich ein lebendiges Feuchtbiotop entwickeln konnte.

Minister Schneider ließ den Besuchern danach noch viel Raum für Fragen, wobei es neben Flächenverbrauch für PV-Anlagen natürlich auch um den Hornisgrinde-Wolf ging. Zum Abschluss nahmen alle Gäste und der Minister den Vollmaringer Weiher in Augenschein, in dem vor vielen Jahren so mancher Vollmaringer schwimmen gelernt hat.

Unmittelbar vor dem Vollmaringer Weiher machte dann noch ein weiteres der aktiven NABU-Mitglieder auf ihr Anliegen aufmerksam. Barbara Münchau, die in Hochdorf einen Gnadenhof und eine Igelstation betreibt, informierte den Minister und seine Staatssekretärin über die vom Aussterben bedrohten Igel und die „mangelnde Unterstützung der Igelauffangstationen durch die Behörden“, wie es die engagierte Tierschützerin im Gespräch mit der Redaktion formulierte.