Bundesminister in Vollmaringen: Es muss nicht immer viel Glamour sein

Ein Bundesminister, der in Wanderschuhen durch den Matsch läuft und fast alle Gäste mit Handschlag begrüßt – die SPD zeigte: Für Wahlkampf braucht es keinen Glamour.
Vollmaringen hat so einige Schätze. Das weiß die SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode nur zu gut, wohnt sie doch mit ihrem Mann, dem Ortsvorsteher und SPD-Gemeinderat Daniel in Vollmaringen. Zu diesen Schätzen gehören die Vereine – unter ihnen eine sehr agile NABU-Ortsgruppe – und Naturschätze wie der Vollmaringer Weiher, der schmuck, aber versteckt an den Mühlwiesen zwischen Vollmaringen und Mötzingen liegt.