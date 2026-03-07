Bundesliga: Wildes Remis zwischen Mainz und Stuttgart

Der FSV Mainz 05 kann gegen den VfB Stuttgart ein klares Chancenplus nicht zum Sieg nutzen. Am Ende müssen die Gastgeber sogar froh über einen Punkt sein.
Mainz - In einem wilden Schlagabtausch haben sich der FSV Mainz 05 und der VfB Stuttgart 2:2 (1:0) getrennt. Jae-sung Lee brachte die Hausherren in der 39. Minute in Führung, die Ermedin Demirovic (76. Minute) und Deniz Undav (77.) mit einem Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden konterten. Vor 33.305 Zuschauern rettete Danny da Costa (90.+1) den Rheinhessen in der Nachspielzeit zumindest noch einen Punkt.