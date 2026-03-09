Bundesliga: Welt- und Europameister Obst bleibt bei Bayern-Basketballern

Er ist einer der besten Basketballer Europas - und war entsprechend umworben. Nun hat Welt- und Europameister Andreas Obst eine Entscheidung zur Zukunft gefällt.
München - Welt- und Europameister Andreas Obst bleibt bei den Basketballern des FC Bayern. Wie die Münchner bekanntgaben, verlängerte der international umworbene Nationalspieler seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Meister bis 2029. Die ambitionierten - aber derzeit in der Euroleague schwächelnden - Bayern können damit langfristig auf einen ihrer wichtigsten Profis und einen der weltbesten Distanzschützen setzen.