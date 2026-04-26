Der FC Bayern sorgt mit seiner irren Aufholjagd beim FSV Mainz 05 einmal mehr für Aufsehen - und holt sich viel Selbstvertrauen für das Champions-League-Halbfinale.
Mainz - Vincent Kompany machte seinen spektakulären Comeback-Bayern vor dem Königsklassen-Trip nach Paris eine Liebeserklärung. "Die Jungs haben gejubelt, als hätten sie sich in einem Relegationsspiel gerettet. Ich liebe diese Mentalität", schwärmte der Trainer des Rekordmeisters nach der fast historischen Aufholjagd beim 4:3 (0:3) in Mainz. Voller Zuversicht blickt der Erfolgscoach jetzt auf das Halbfinale in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.