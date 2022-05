1 Mit großen Schritten Richtung Champions League - SC-Kapitän Christian Günter geht voran. Foto: Eibner/Bermel

Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Eine altbekannte Floskel, die immer wieder gerne in Interviews herangezogen wird. Auch an diesem Wochenende gab es in der Welt des Fußballs wieder zahlreiche kleine, aber auch große Geschichten, Randnotizen oder auch witzige Anekdoten. Wir blicken auf die wichtigsten sowie kuriosesten Highlights.















1. Magaths Frontalangriff

Eine Bundesliga-Saison geht über 34 Spieltage. Zu diesem Schluss kommt nicht nur Adam Riese, sondern auch Herthas-Trainer Felix Magath. Selbst steckt die alte Dame aus Berlin tief im Abstiegskampf. Erst die vergangenen Wochen ließen in der Haupstadt wieder Hoffnung aufkommen und die Anhänger, Spieler und Verantwortlichen vom Klassenerhalt träumen - nicht unbeteiligt daran: Heilsbringer Magath. Der 68-Jährige ist sich nun aber nicht zu schade, den schon jetzt feststehenden Meister aus München öffentlich anzugreifen.

Rein objektiv und ohne jeglichen Hintergedanken kritisierte Magath den Auftritt der Bayern in Mainz scharf - die Müncher gingen mit 1:3 gegen die 05er baden. Doch ein Schelm wer Böses denkt, denn ganz ohne Hintergedanken hat der 68-Jährige die Aussagen nicht getroffen.

Am nächsten, dem vorletzten Spieltag, trifft der bayrische Meister auf den VfB Stuttgart. Die Partie ist in vielerlei Hinsicht besonders. Nicht nur, dass die Bayern im eigenen Stadion die Meisterschale erhalten, sondern die Schwaben sind der ärgste Verfolger der Berliner in Sachen Klassenerhalt.

Vier Punkte bei noch zwei ausbleibenden Spielen beträgt der Vorsprung des Hauptstadtklubs auf die Stuttgarter und den Relegationsplatz. Eine gute Ausgangslage könnte man meinen, doch offentsichtlich stellt Magath die Leistungsfähigkeit seiner eigenen Mannschaft in Frage. Eine einfache Rechnung: Gewinnt Berlin beide Spiele, ist die Hertha auch nicht auf Schützenhilfe der Bayern angewiesen. Eine noch einfachere Rechnung: Hätte die Hertha in der Saison besser performt, hätte es diese Aussagen erst gar nicht gebraucht.

2. Simon Terrodes "Helium-Interview"

Es ist schon jetzt das beste Interview des Jahres. Zweitliga-Rekordknipser Simon Terrode stellt sich nach dem wichtigen Last-Minute-Sieg im Austiegsrennen gegen Sandhausen den Fragen des Sky-Reporters. Der Schalke-Angreifer sorgte mit seinen beiden Treffern selbst für den Sieg der Knappen. Terrode durfte sich also ohne Frage feiern lassen, doch das Interview wird aus einem anderen Grund in die Geschichte eingehen. Völlig motiviert steht der Stürmer bereit, um die richtigen Antworten zu finden.

Doch eins hat Terrode nicht bedacht: Seine Stimme hat während der Feierlichkeiten wohl an Stärke verloren. Als hätte der 34-Jährige kurz zuvor an einer Flasche Helium gezogen, liefert Terrode eine perfekte Imitation von Micky Mouse ab. Selbst erschrocken von seiner "Pieps-Stimme" ringt der Angreifer um die richtige Tonlage, räuspert sich bis zur Unendlichkeit bis er selbst erkennt: Ich hab keine Stimme mehr. Schon jetzt ein Fußballmoment für die Ewigkeit - vor allem wenn Schalke den Aufstieg schaffen sollte.

3. Die Breisgauer erobern Europa

Jetzt ist es klar: Freiburg spielt in der nächsten Saison international. Mit der Aufholjagd und dem damit verbundenen 4:3- Sieg gegen Hoffenheim kann sich der Sportclub bereits auf die Teilnahme an den europäischen Wettbewerben einstellen. Fraglich bleibt, auf welcher Hochzeit Freiburg im nächsten Jahr tanzen darf. Wird es die Europa League oder vielleicht sogar doch die Champions League? Alleine finanziell schielt der SC sicher auf Europas höchste Bühne.

Die ärgsten Widersacher in diesem Rennen bleiben wohl bis zum Schluss Leverkusen und Leipzig - auch im DFB-Pokalfinale treffen die Breigauer auf RB. Es könnte sich also eine Fehde über Wochen entwickeln, zumal Leipzig mit der Niederlage gegen Gladbach an Boden verloren hat. Der Trumpf der Freiburger in diesem Dreier-Rennen? Der SC trifft am letzten Spieltag auf Leverkusen und hat somit noch alles in der eigenen Hand. Einzig die Tordifferenz könnte den Freiburgern am Ende zum Verhängnis werden.

Sollte dem Sportclub jedoch wirklich der ganz große Coup gelingen, müssten die Granden des europäischen Fußballs den neuen Standort auf der Karte erst einmal finden. Nicht jedem ist geläufig, was ein "Freiburg" ist - selbst wenn er bereits in der Bundesliga gearbeitet hat.

4. Breitenreiter überflügelt Ancelotti

Als erster Trainer der Geschichte hat der Italiener Carlo Ancelotti in allen fünf europäischen Top-Ligen den Meistertitel gewonnen. AC Mailand, FC Chelsea, Paris Saint-Germain, FC Bayern München und jetzt Real Madrid - die Namen lesen sich wie das Who is Who des Weltfußballs. Nach seinen Stationen in Neapel und Everton schien die Karriere auf dem absteigenden Ast. Alleine die Anstellung bei den Königlichen war eine Überraschung, der Meistertitel nun die Krönung seiner beeindruckenden Titelsammlung. Doch nicht etwa Ancelotti ist der Held des Wochenendes, sondern Andre Breitenreiter.

Wer? Andre Breitenreiter? Etwa der Trainer, der auf Schalke und in Hannover krachend gescheitert ist? Ja genau, dieser Andre Breitenreiter. Zu seiner Verteidigung: Schalke und Hannover waren in den vergangenen Jahren nicht gerade die besten Pflaster für Trainer.

Doch was ist dem 48-Jährigen an diesem Wochenende gelungen? Breitenreiter ist mit dem FC Zürich zum ersten Mal seit dem Jahr 2009 Schweizer Meister geworden. Mit einer Mannschaft, die zu Beginn der Saison eher in den Abstiegskampf geschrieben wurde, dominierte Breitenreiter die Liga. Mit einem Vorsprung von 16 Punkten distanzierten die Züricher die Dauermeister der vergangenen Jahre - den FC Basel und die Young Boys Bern.

Nicht nur die Schweizer Medien loben den 48-Jährigen für den Coup in den Himmel, auch wir sagen: Chapeau Herr Breitenreiter. Nun kann er ja wieder nach Deutschland zurückkehren, die Schalker nach dem Aufstieg übernehmen und die Knappen zum Meistertitel führen. Was soll da schon schiefgehen, oder?