1 Abstiegskracher verloren und Gunst der Fans verspielt - in Stuttgart läuten so langsam alle Alarmglocken. Foto: Eibner/Koch

Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Eine altbekannte Floskel, die immer wieder gerne in Interviews herangezogen wird. Auch an diesem Wochenende gab es in der Welt des Fußballs wieder zahlreiche kleine, aber auch große Geschichten, Randnotizen oder auch witzige Anekdoten. Wir blicken auf die wichtigsten sowie kuriosesten Highlights.















1. 335 Minuten ohne Tor

Eine Regel im Sport besagt: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive hingegen Meisterschaften. Um Titel geht es dem VfB Stuttgart in dieser Saison gewiss nicht mehr - die Schwaben spielen einzig und allein ums nackte Überleben. Nach der 0:2-Niederlage im Abstiegskracher gegen die alte Dame aus Berlin hängen die Köpfe auf halbmast. Bei nur noch drei ausbleibenden Spielen ist der sichere Platz 15, auf der die Hertha aktuell steht, ganze vier Punkte entfernt. Ein Wunder braucht der VfB zwar noch nicht, doch ohne einen funktionierenden Sturm wird Stuttgart die Berliner auch in zehn Spielen nicht mehr einholen können.

Letztmalig durften die Schwaben am 28. Spieltag gegen Bielefeld ein eigenes Tor bejubeln - damals traf Sasa Kalajdzic nach einem Elfmeter. Seitdem teilte die Stuttgarter Mannschaft nur noch Geschenke aus. Empfänger nicht etwa die eigenen Fans in Form von toll herausgespielten Toren, sondern die gegnerischen Teams. Eins ist klar: Sollte der VfB in den letzten drei Spielen nicht anfangen, das Runde im Eckigen unterzubringen, droht am Ende vielleicht sogar der direkte Abstieg. Auf jeden Fall ist eine Verlängerung in Form der Relegation dabei unumgänglich.

Indes wird ein Ex-Stuttgart-Trainer schon jetzt in Berlin als neuer Messias gefeiert. Stark abstiegbedroht sieht es aus, als könnte Felix Magath den "Big City Club" doch noch in der Liga halten. Nach dem Trikoteklat im Derby gegen Union sicherlich auch eine Genugtuung für die Ultras - hat die Aktion womöglich doch für den gewünschten Effekt gesorgt. Die Berliner Spieler hadern dagegen wohl noch immer mit dieser Grenzüberschreitung. Zumindest haben sie sich nach dem Sieg gegen Stuttgart dafür entschieden, erst einmal nicht mit den Fans zu feiern.

2. Die Rache der Eisernen

Es klingt auf den ersten Blick wie ein Filmtitel. Womöglich eine verschollenen Fortsetzung der Herr der Ringe-Reihe oder eine detailgetreue Nacherzählung blutiger Schlachten zu Ritter-Zeiten. Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch: Union Berlin hat sich nach allen Regeln der Kunst für das Ausscheiden im Pokal-Halbfinale an RB Leipzig gerächt.

Noch keine Woche ist es her, als die Mannen um Trainer Domenico Tedesco den Traum der Köpenicker zunichte machten. In der 92. Minute versetzen die Leiziger den Eisernen den Todesstoß. Ein ganzer Klub lag am Boden - der Traum vom Finale in der eigenen Stadt geplatzt, der Sieg im Stadion des Erzrivalen ist plötzlich unerreichbar.

Doch wie heißt es so schön: Man sieht sich immer zweimal im Leben. Nachdem Leipzig lange 1:0 führte und wie der sichere Sieger aussah - die Qualifikation für die Champions League fest im Blick - kroch Union aus seinem Hinterhalt und stieß RB ins tiefe Tal der Rache.

Innerhalb von drei Minuten drehten die Köpenicker das Spiel - Michel in der 86. und Behrens in der 89. Das Ausscheiden im Pokal konnte der Sieg zwar nicht wett machen, doch Rache ist süß und in diesem Fall geht sie kaum süßer. Zumal Union nun auch noch mal ins Rennen um die Champions League eingreift - nicht nur Leipzig, sondern auch Freiburg müssen sich also warm anziehen. Mit den Eisernen ist diese Tage nicht zu spaßen.

3. Freiburgs verpasste Chance

Apropos Freiburg und die Champions League. Die Breisgauer mussten am Wochenende einen erheblichen Dämpfer einstecken und das obwohl Freiburgs Woche noch kurz vor Ende des Spiels nach der perfekten Woche aussah. Schnell 0:2 in Rückstand kämpfte sich der SCF zurück in die Partie. Zunächst verwandelte der bärenstarke Vincenzo Grifo einen Elfmeter, ehe der Tennenbronner Christian Günter und der Österreicher Philipp Lienhart das Spiel ganz auf die Seite der Breisgauer zogen.

Das Märchen der Freiburger schien einfach weiter zu gehen - Punkt um Punkt, Sieg um Sieg erarbeitet sich der SC die Champions League. Zumal die Konkurrenten aus Leipzig im Parallelspiel die drei Punkte noch aus der Hand gaben. Alles war angerichtet für eine Freiburger Party, doch dann sollte Partycrasher Lars Stindl die Bühne betreten. In der 93. Minute sorgte Gladbachs Kapitän für das Ende der Jubel-Stimmung im Europa-Park-Stadion.

Eine wilde Aufholjagd hinter sich, mussten die Freiburger Spieler den späten Nackenschlag letztlich hinnehmen. Im Rennen um die Königsklasse ist natürlich weiterhin alles drin, doch in diesem Fall kann man sicherlich von einer verpassten Chance sprechen.

4. Der neue George Clooney

Erinnern Sie sich noch an George Clooney in seiner Paraderolle als "Nespresso-Mann"? Mittlerweile ist auch sein Schauspiel-Kollege Brad Pitt unter die Kaffee-Tester gegangen, indem er in der Werbung ein Koffein-Getränk nach dem anderen für das Unternehmen De'Longhi schlürft. Vielleicht sollte in dieser namhaften Aufzählung in Zukunft noch ein weiterer Name auftauchen, denn es gibt einen neuen Stern am Kaffee-Himmel.

Anthony Modeste, seines Zeichens Stürmer beim 1. FC Köln, hat nun eine eigene Kaffee-Marke. Schön und gut, aber wieso ist das wichtig? Naja, bei der Partie gegen Bielefeld traf der Franzose zum zwischenzeitlichen 2:1- Führungstreffer. Grund für Modeste einen außergewöhnlichen Jubel zu präsentieren. Er präsentierte den Zuschauern aber nicht etwa seine akrobatischen Fähigkeiten oder schloss seine Mannschaftskollegen für eine aufwendig inszenierte Choreo mit ein, sondern griff zu einer roten Plastik-Tüte, die ein Vertrauter wohl neben dem Tor für ihn platziert hatte. Doch was war in der Tüte?

Nach etwas Fummelei hielt er in die Kamera und Richtung Fankurve eine weiße Packung mit seinem Konterfei darauf. Es handelte sich um eine Packung seines Kaffees, die er im Anschluss an die Aktion einem Fan schenkte. Für Thomas Poppe, Redaktionsleiter des Fußballmagazins Fums, spricht der Jubel Bände: "Anthony Modeste hält beim Jubel seine eigene Kaffee-Röstung in die Kamera. Der Profi-Fußball ist nur noch einen Schritt davon entfernt, dass in der 90. Minute beim Elfmeter der Seitenbacher-Mann eingewechselt wird."

Auch Kölns-Trainer Steffen Baumgart äußerte sich in der nachfolgenden Pressekonferenz negativ über den Jubel. Was sagt denn Modeste selbst über die Aktion? "Mein Kaffee schmeckt, die Leute müssen das probieren". Es bleibt abzuwarten, wann sich Dallmayer bei Modeste meldet.

5. Ein Schwabe geht baden

Ralf Rangnick - das ultimative deutsche Fußballgenie, der Begründer des Gegenpressings und Lehrmeister deutscher Trainergrößen wie Thomas Tuchel, Jürgen Klopp oder Julian Nagelsmann. Nach seinem Amtsantriit beim englischen Rekordmeister Manchester United überhäuften die englischen Medien den gebürtigen Backnanger mit Lobeshymnen. Wenige Monate später ist von dieser Euphorie nur noch wenig bis gar nichts mehr zu spüren. Ehemalige United-Spieler wie Paul Scholes fragen sogar mittlerweile öffentlich, wie Rangnick den Job bekommen konnte.

Durch die 1:3-Niederlage gegen Arsenal scheint Platz Vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt Utopie. Bei einem Spiel mehr liegt United satte sechs Punkte hinter den Gunners. Während Arsenal nach einigen Jahren ohne Königsklasse wieder von der größten europäischen Bühne träumen darf, muss sich Manchester wahrscheinlich mit der Europa League abfinden und selbst die Teilnahme ist noch nicht in trockenen Tüchern.

Vom Glanz alter Tage ist United schon längst meilenweit entfernt. Daran konnte auch der Schwabe Rangnick nichts ändern. Da der 63-Jährige ab Sommer eine andere Rolle im Verein einnehmen wird, musste aber auch ein neuer Trainer her. Dieser ist mittlerweile mit Erik ten Hag, der aktuell Ajax Amsterdam trainiert, gefunden. Seinem Nachfolger stellt Rangnick wohl derweil ein schonungsloses Spieler-Zeugnis aus.